Самые дорогие в мире серьги продали за 57 миллионов долларов

На аукционе дома Sotheby's в Женеве продали серьги, которые стали самыми дорогими в мире. Об этом сообщает The Telegraph. За украшения заплатили 57 миллионов долларов.

Серьги украшены двумя грушевидными бриллиантами голубого и розового цвета. Сережка с голубым камнем ушла с молотка более чем за 42 миллиона долларов, вторая обошлась в 15 миллионов долларов. Оба украшения купил один человек, его имя не называется.

В начале апреля на торгах в Гонконге с молотка ушел редкий бриллиант «Розовая звезда» весом 59,6 карата (около 11,8 грамма). Его продали за 71 миллион долларов.

По оценке специалистов лаборатории Геммологического института Америки (GIA), «Розовая звезда» входит в подгруппу Тype IIa. К ней относятся только два процента всех ограненных бриллиантов. Представители этой группы по своему химическому составу являются самыми прозрачными и отличаются оптической чистотой.