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без политики
17/05/2017 06:32

Россияне выплатили более 4,5 миллионах рублей долгов во время вылетов из Москвы

Россияне выплатили более 4,5 миллионах рублей долгов во время вылетов из Москвы

За период майских праздников (с 28 апреля по 9 мая) в московских аэропортах более 100 человек оплатили имеющиеся долги прямо перед вылетом. Их общая сумма превысила 4,5 миллиона рублей. Об этом сетевому изданию m24.ru рассказал представитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Москве Тимур Коробицын.

Отмечается, что приставы несли круглосуточное дежурство в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково.

Путешественникам, у которых обнаруживалась задолженность, мешающая вылету из России, давали возможность погасить ее прямо в аэропорту и снять запрет. По словам Коробицына, этим воспользовались 59 человек.

О дежурстве судебных приставов в зданиях международных аэропортов, а также рядом с крупными наземными пограничными пунктами пропуска сообщалось в конце апреля.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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