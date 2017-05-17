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без политики
17/05/2017 06:48

Джамала прокомментировала провал Украины на «Евровидении»

Джамала прокомментировала провал Украины на «Евровидении»

Певица Джамала высказалась по поводу провала рок-группы O.Torvald, представлявшей Украину на «Евровидении-2017». Ее слова передает телеканал СТБ.

«"Евровидение" — это конкурс, нет никаких гарантий, результаты непредсказуемы. Все пророчили победу исполнителю из Италии, а выиграл португалец. O.Torvald достойно выступили на конкурсе, они были единственной рок-группой, и этим, в том числе, отличались от всех других участников», — заявила Джамала, выступавшая в качестве члена жюри национального отбора представителя Украины на соревновании.

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Исполнительница добавила, что не собирается извиняться за то, что голосовала за O.Torvald во время отбора участников.

Так она прокомментировала заявление другого члена жюри, продюсера Константина Меладзе. 15 мая он обвинил Джамалу в том, что она настаивала на избрании O.Torvald «без учета перспектив на "Евровидении"». Меладзе извинился за «плачевное» выступление коллектива и подчеркнул, что в таком результате виновато жюри нацотбора, не сумевшее выбрать наиболее сильного исполнителя.

«Всем сразу стало понятно, что это будет провал. Это совсем не тот жанр, который может претендовать хотя бы на попадание в двадцатку», — отметил музыкант.

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О.Torvald — украинская рок-группа из пяти участников, созданная в 2005 году в Полтаве. На «Евровидении-2017» коллектив выступал с песней Time.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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