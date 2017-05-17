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без политики
17/05/2017 07:32

Бразильский лоукостер разрешил использовать селфи вместо паспорта

Бразильский лоукостер разрешил использовать селфи вместо паспорта

Бразильский лоукостер Gol разрешил своим клиентам использовать селфи вместо паспорта для регистрации на рейсы. Авиакомпания создала специальное приложение Gol Selfie Check-In. Как сообщает IDGNOW, услуга станет доступна пассажирам с июня.

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00:13 7 мая 2016
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Как сэкономить на бронировании авиабилетов

Предполагается, что технология распознавания лиц позволит пассажирам сэкономить свое время, отказавшись от процедуры ввода паспортных данных. Отмечается, что услуга заработает на внутренних и международных рейсах.

Ранее Gol разрешил регистрироваться на рейс через личные сообщения в Twitter. Кроме того, пассажиры могут пройти эту процедуру через сайт авиакомпании, а также с помощью приложений для компьютеров, телефонов и планшетов.

С августа россияне смогут пользоваться электронными посадочными на самолет без каких-либо ограничений. Речь, в частности, идет об отмене процедуры предполетного досмотра, во время которой на распечатанный талон ставится штамп.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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