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17/05/2017 07:32

Lancome предложил женщинам пахнуть «букетом весны»

Lancome предложил женщинам пахнуть «букетом весны»

Парфюмерно-косметическая марка Lancome выпустила новую лимитированную версию своего бестселлера La Vie est Belle — аромат La Vie est Belle Bouquet de Printemps («Букет весны»). Об этом сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 15 мая.

Авторами аромата стали парфюмеры Анн Флипо и Доминик Ропийон, работавшие над всеми предыдущими версиями этой композиции, впервые запущенной в 2012 году. Новинка относится к цветочно-восточным гурманским ароматам и построена на сочетании нот ириса, жасмина самбак и ландыша. Они дополнены нотами ванили, зеленой груши и сладкими оттенками сахарной пудру и цукатов. Нота шлейфа — пачули.

Аромат заключен в массивный и лаконичный флакон прозрачного стекла той же формы, что и предыдущие версии La Vie est Belle, горлышко флакона украшено розовым цветком из ткани. Рекомендованная цена — 7428 рублей (за флакон 50 миллилитров).

Lancome — косметический бренд, основанный в 1935 году Арманом Петижаном. Первые пять ароматов марки во флаконах по эскизам Жоржа Делома были представлены на Всемирной выставке в Брюсселе (1935). Годом позже ассортимент бренда пополнился косметическими средствами. С 1964 года марка принадлежит компании L’Oreal. В марте 2017 года бренд объявил о сотрудничестве с парижским дизайнером аксессуаров и модельером Олимпией Ле-Тан (Olympia Le-Tan), которая примет участие в разработке линии макияжа.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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