Victoria's Secret поместила нижнее белье сестер Хадид в музей

В Нью-Йорке открылся музей, где выставлены лучшие сценические костюмы Victoria's Secret. Об этом сообщает Harper’s Bazaar.

Ретроспектива представляет собой самые знаковые модели нижнего белья с прошедших показов, в которых традиционно принимают участие самые популярные супермодели. Среди экспонатов: нижнее белье, в котором дефилировали сестры Хадид, Кендалл Дженнер, Кэндис Свейнпол и другие модели.

Ты ангел, детка! Подробности шоу Victoria's Secret-2016: за кулисами и на подиуме Материалы по теме

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.

Первый магазин фирменного нижнего белья в России открылся в 2016 году. До этого на рынке была представлена только косметика и аксессуары.