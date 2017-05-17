В России отказались усилить безопасность полетов после предупреждений о теракте

Российские авиаперевозчики не меняют правила безопасности полетов в связи с якобы появившейся у американских спецслужб информацией о намерении террористов взорвать самолет, направляющийся в США. Об этом в среду, 17 мая, сообщил «Интерфаксу» источник в службах авиабезопасности.

«Никаких решений не принято. Авиакомпании продолжают придерживаться текущих протоколов», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, запрет на пронос в ручной клади мобильных устройств, включая планшеты и ноутбуки, не вводился. Источник также отметил, что режим безопасности и контроля в аэропортах уже был повышен до максимального уровня.

«Производится тщательный досмотр не только на входе в "стерильную зону", но и на входных группах в пассажирские, грузовые, терминалы. Тщательно повторно проверяется весь персонал перед тем, как пройти в служебные помещения. В терминалах дежурят наряды полиции, кинологи», — добавил он.

16 мая американский телеканал ABC сообщил, что президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне поделился секретной информацией о планах «Исламского государства» (группировка запрещена в России) взорвать пассажирский самолет. По словам журналистов, данные были получены от израильского разведчика, внедренного к террористам. ABC отметил, что в связи с этим в США задумались об усилении безопасности полетов и, в частности, о запрете провозить ноутбуки на всех рейсах из Европы.

Ранее в этот же день Трамп написал в Twitter, что данные, переданные им Лаврову, касались международного терроризма и безопасности авиаперевозок.