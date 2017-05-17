Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
В Центральноафриканской республике обнаружены тела 115 убитых мирных жителей В Центральноафриканской республике обнаружены тела 115... В московских ЗАГСах продолжат женить в рваных джинсах и шортах В московских ЗАГСах продолжат женить в рваных джинсах и... В МГУ изучили органы маленьких размеров В МГУ изучили органы маленьких размеров В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть... В Колумбии бюджетники потребовали повышения зарплаты В Колумбии бюджетники потребовали повышения зарплаты
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
без политики
17/05/2017 08:16

Картина Малевича стала самым дорогим лотом торгов Sotheby's в Нью-Йорке

Картина Малевича стала самым дорогим лотом торгов Sotheby's в Нью-Йорке

Российские авиаперевозчики не меняют правила безопасности полетов в связи с якобы появившейся у американских спецслужб информацией о намерении террористов взорвать самолет, направляющийся в США. Об этом в среду, 17 мая, сообщил «Интерфаксу» источник в службах авиабезопасности.

«Никаких решений не принято. Авиакомпании продолжают придерживаться текущих протоколов», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, запрет на пронос в ручной клади мобильных устройств, включая планшеты и ноутбуки, не вводился. Источник также отметил, что режим безопасности и контроля в аэропортах уже был повышен до максимального уровня.

«Производится тщательный досмотр не только на входе в "стерильную зону", но и на входных группах в пассажирские, грузовые, терминалы. Тщательно повторно проверяется весь персонал перед тем, как пройти в служебные помещения. В терминалах дежурят наряды полиции, кинологи», — добавил он.

16 мая американский телеканал ABC сообщил, что президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне поделился секретной информацией о планах «Исламского государства» (группировка запрещена в России) взорвать пассажирский самолет. По словам журналистов, данные были получены от израильского разведчика, внедренного к террористам. ABC отметил, что в связи с этим в США задумались об усилении безопасности полетов и, в частности, о запрете провозить ноутбуки на всех рейсах из Европы.

Ранее в этот же день Трамп написал в Twitter, что данные, переданные им Лаврову, касались международного терроризма и безопасности авиаперевозок.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Пассажиры американской авиакомпании подрались из-за места

Пассажиры американской авиакомпании подрались из-за места

В США пассажиры рейса Даллас (штат Техас) — Окленд (штат Калифорния) авиакомпании Southwest Airlines подрались во время короткой остановки в городе Бербанк. Потасовка вспыхнула из-за спора о...
 

Небогатая молодежь создала дизайн кроссовок для Reebok Classic

Небогатая молодежь создала дизайн кроссовок для Reebok Classic

Бренд одежды и обуви для спорта и города Reebok Classic совместно с бостонским объединением Artists for Humanity запустил творческую программу для молодежи с ограниченными материальными...
 

Децл осудил исполнение военным хором песни Басты

Децл осудил исполнение военным хором песни Басты

Хип-хоп-исполнитель Кирилл Толмацкий, выступающий под псевдонимом Децл, раскритиковал ансамбль «Хор русской армии» за перепевку трека «Девочка» рэпера Басты. Музыкант назвал действия...
 

Пригожин предположил участие вдовы Вороненкова от Украины на «Евровидении-2018»

Пригожин предположил участие вдовы Вороненкова от Украины на «Евровидении-2018»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал свои слова о том, что оперная певица Мария Максакова, вдова убитого бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, представит Украину на конкурсе...
 

Автор Gangnam Style выпустил два новых клипа

Автор Gangnam Style выпустил два новых клипа

Южнокорейский артист PSY, автор хита Gangnam Style, выпустил два новых клипа. Первая песня называется I LUV IT. В музыкальном видео снялся японский музыкант Пико-Таро, исполнитель песни...
 

В Зимбабве крокодилы съели обещавшего показать чудо священника

В Зимбабве крокодилы съели обещавшего показать чудо священника

В Зимбабве крокодилы съели священника. По рассказам очевидцев, он привел прихожан к реке, чтобы продемонстрировать им чудо. Для этого он вошел в воду и удалился на 30 метров от берега. В этот...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 17/05/2017 ::

 

 

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу     В Виндзорском замке устроили фестиваль Jaguar В Виндзорском замке устроили фестиваль Jaguar     Мединский призвал защитить российские фильмы от Голливуда Мединский призвал защитить российские фильмы от Голливуда
последняя новость  
 

 

Эксперты назвали цивилизованной практикой иск «Роснефи» к АФК «Система»

17/05/2017

 

Эксперты назвали цивилизованной практикой иск «Роснефи» к АФК «Система»

 

Ответственность акционера за причинение убытков своему обществу не является новой практикой ни для российских, ни тем более для европейских законов и в этом контексте не стоит рассматривать иск «Роснефти» к бывшим акционерам «Башнефти» — АФК «Системе» как нечто неизвестное российской...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 2015
Май, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 