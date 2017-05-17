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17/05/2017 08:32

Японская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за простолюдина

Японская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за простолюдина

Принцесса Мако Акисино, первая внучка Императора Японии Акихито и императрицы Митико, решила отречься от своего титула и выйти замуж за простолюдина. Об этом пишет Daily Mail.

Принцесса Мако окончила Международный христианский университет в Токио, как и ее 25-летний избранник Кей Комуро (Kei Komuro). Пара впервые встретилась пять лет назад в одном из ресторанов столицы. Известно, что принцесса уже познакомила возлюбленного со своей семьей, которая одобрила выбор девушки.

Как сообщает Daily Mail, Комуро увлекается лыжным спортом, игрой на скрипке и кулинарией. После свадьбы с ним девушка лишится титула.

Принцесса является старшей дочерью принца Акисино и принцессы Акисино. У представительницы королевской семьи есть 22-летняя младшая сестра Како и 10-летний брат Хисахито. По закону, на императорский престол в Японии могут претендовать лишь мужчины.

Принцесса Мако также получила образование в университетском колледже Дублина и Эдинбургском университете. Девушка работает научным сотрудником филиала музея Токийского университета и получает докторскую степень по культорологии.

Император Акихито занял трон в 1989 году после смерти своего отца — императора Хирохито. Еще в те годы, когда он был наследным принцем, Акихито прославился как покровитель науки. Он окончил университет, увлекается биологией и ихтиологией, является автором десятков научных работ. Акихито стал первым японским императором, женившимся на девушке неаристократического происхождения — дочери президента крупной мукомольной компании Митико Сёде.

В декабре 2016-го сообщалось, что почти 30 тысячи жителей Японии вышли к императорскому дворцу в Токио, чтобы поздравить правителя с 83-м днем рождения.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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