В России предложили создать министерство туризма

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выступил с инициативой создания в России министерства туризма. Об этом сообщает РИА Новости.

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По мнению депутата, сфера путешествий должна управляться совершенно по-другому, как это делается во всем остальном мире. Дегтярев считает, что необходимо создание министерства туризма и фонда туристической реновации. «В министерстве культуре 10 человек в департаменте туризма, плюс агентство Ростуризма, у которого нет ни полномочий, ни права законодательной инициативы», — отметил он.

Дегтярев добавил, что сегодня в России тысячи санаториев, турбаз и детских лагерей находится в запустении.

В марте 1992 году на базе упраздненного Министерства культуры РСФСР было создано Министерство культуры и туризма РФ. Оно просуществовало менее шести месяцев. В сентябре того же года ведомство было преобразовано в министерство культуры.

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) было создано в 2004 году. Ведомство занимается оказанием госуслуг, а также имеет правоприменительные функции в сфере туризма.