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17/05/2017 09:00

Самые дорогие кроссовки Nike оценили в 32 тысячи долларов

Самые дорогие кроссовки Nike оценили в 32 тысячи долларов

Портал Highsnobiety составил рейтинг, куда вошли самые редкие и дорогие кроссовки Nike. Это усредненные цены при продаже обуви на вторичном рынке.

В список включили 23 модели. На первом месте самозашнуровывающиеся кроссовки Nike Mag. Обувь, в которой реализован фантастический концепт из комедии «Назад в будущее», обойдется в 32 тысячи долларов.

Дешевле — в 12 тысяч долларов — обойдется пара баскетбольных кроссовок Jordan 4 Retro 'Eminem x Carhartt', дизайн которых вместе с Nike разрабатывал американский рэпер Эминем. Творение другого рэпера — Канье Уэста — вдвое дешевле. Кроссовки Air Yeezy 2 red october стоят шесть тысяч долларов.

В середине списка расположили кроссовки Lebron 10 Celebration Pack, посвященные американскому баскетболисту Леброну Джеймсу. Они стоят 2299 долларов. Самая бюджетная модель в списке тоже связана с форвардом «Кливленд Кавальерс», кроссовки Lebron 10 Elite Peach Jam Pe продаются по 1500 долларов за пару.

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон. Продукция компании выпускается также под брендами Nike Golf, NikeLab, Nike Pro, Nike+, Air Jordan и Nike Skateboarding.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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