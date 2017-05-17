Модель из Новой Зеландии съела килограммовый буррито за полторы минуты

Видео: Nela Zisser / YouTube

Манекенщица из Новой Зеландии Нела Зиссер (Nela Zisser) съела килограммовый буррито за 1 минуту и 35 секунд. Видеозапись достижения 24-летняя модель опубликовала на своем YouTube-канале 13 мая. За четыре дня ролик просмотрели более 19 тысяч раз.

Зиссер регулярно публикует на своей странице видеозаписи, на которых ест большое количество различной еды на время. В январе 2016 года девушка загрузила клип, в котором она употребила 10 тысяч калорий на завтрак. Ролик просмотрели более 2,4 миллиона раз.