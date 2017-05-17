Роберт Паттинсон стал грабителем банка в трейлере «Хорошего времени»

Видео: A24 / YouTube

В сети появился первый трейлер фильма «Хорошее время» c Робертом Паттинсоном в главной роли. Клип опубликован на YouTube-канале студии A24.

Криминальная драма режиссеров Бена и Джошуа Сефди расскажет о грабителе банков Конни (Паттинсон), который пытается вытащить из тюрьмы своего брата (Бен Сефди). В фильме также сыграли Дженнифер Джейсон Ли, Баркхад Абди и Фил Каппадора.

«Хорошее время» появится в кинотеатрах 11 августа. Премьера фильма состоится 25 мая на Каннском кинофестивале. Лента была номинирована на главную премию мероприятия, «Золотую пальмовую ветвь».