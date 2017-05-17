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без политики
17/05/2017 10:16

Сериал «Молодой Папа» получит продолжение

Сериал «Молодой Папа» получит продолжение

Американский телеканал HBO запустил в производство продолжение сериала «Молодой Папа». Режиссером, как и в оригинальном проекте, станет Паоло Соррентино, передает The Hollywood Reporter.

Сиквел получит название «Новый Папа». Примет ли участие в проекте Джуд Лоу, сыгравший главную роль в оригинале, не раскрывается. Начало съемок запланировано на конец 2018 года.

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09:24 5 сентября 2016
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«Молодой Папа» рассказывает об эксцентричном молодом американце итальянского происхождения Ленни Белардо (Лоу), которого избирают папой римским Пием XIII. Главный персонаж пытается провести в церкви радикальные реформы, из-за чего кардиналы начинают плести против него интриги. Единственный сезон сериала вышел в 2016 году. В нем также сыграли Дайан Китон и Сильвио Орландо.

Соррентино снял такие фильмы, как «Великая красота», «Молодость», «Лишний человек» и «Где бы ты ни был». «Молодой папа» стал первым сериалом в карьере режиссера.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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