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без политики
17/05/2017 10:48

Maserati натерли щенком

Maserati натерли щенком
Видео: richkidslondon / Instagram

В Instagram появилось видео, в котором маленькой белой собачкой трут такого же цвета суперкар Maserati. Запись опубликована 16 мая на странице richkidslondon (в переводе — «Богатые дети Лондона»). За это время она собрала свыше 35 тысяч просмотров.

В подписи к ролику указано: «Единственный способ надраить легендарный шестилитровый Maserati MC12 — использовать для этого натуральную на 100 процентов шерсть щенка». Отмечается, что только таким образом можно как следует отполировать машину.

Автор поста указал, что в ходе съемки ни один щенок в результате не пострадал.

Некоторые комментаторы возмутились таким обращением с животным, других ролик, судя по смайликам, рассмешил. Один из юзеров предложил альтернативу собаке: «Лучше использовать кошку, чтобы вы могли услышать, как ваш мотор урчит».

Видео предоставлено richkidslondon пользовательницей с ником m666ya.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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