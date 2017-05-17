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без политики
17/05/2017 11:00

Мединский призвал защитить российские фильмы от Голливуда

Мединский призвал защитить российские фильмы от Голливуда

Министр культуры России Владимир Мединский призвал принять меры для защиты отечественного кино от «неравной конкуренции Голливуда». С таким заявлением он выступил в Государственной думе, пишет «Российская газета» в среду, 17 мая.

Глава Минкульта посетовал на то, что на всю поддержку российского кинематографа уходит меньше половины бюджета одного голливудского блокбастера. «Например, "Форсажа" — не помню, какой номер», — подчеркнул Мединский.

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Министр также попросил депутатов как можно быстрее рассмотреть законопроект, призванный бороться с интернет-пиратством. По его словам, принятия такого закона «очень ждут все наши сотрудники культуры».

В марте сообщалось, что Минкульт разрабатывает законопроект о защите национальных фильмов в сети, ужесточающий механизм блокировки пиратских сайтов. Российские интернет-компании раскритиковали инициативу.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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