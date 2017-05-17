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без политики
17/05/2017 12:00

В московских ЗАГСах продолжат женить в рваных джинсах и шортах

В московских ЗАГСах продолжат женить в рваных джинсах и шортах

В управлении ЗАГС по Москве прокомментировали сообщения о введении специального дресс-кода. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказала пресс-секретарь управления Евгения Смирнова.

По ее словам, за внешним видом действительно будут следить, но это относится не к молодоженам, а к обслуживающему персоналу — операторам и фотографам, которых они нанимают.

Смирнова подчеркнула, что к внешнему виду молодоженов это не имеет отношения. Говоря о рваных джинсах и кедах, она добавила: «Если молодоженам нравится такой вид — это их дело». В регистрации таким парам отказывать не будут.

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Ранее в газете «Известия» был опубликован материал, в котором говорилось, что с 1 мая в столичных ЗАГСах ввели правила дресс-кода, согласно которому сочетающимся браком запрещено приходить на церемонию в шортах, майках и рваных джинсах.

Кроме того, ЗАГСы больше не будут предоставлять дежурных фотографов, видеооператоров и музыкантов. О фото и видео-съемке женихам и невестам придется позаботиться самостоятельно. Кроме того, издание сообщало, что на территории Загсов нельзя будет распивать спиртное, бить бокалы и осыпать молодоженов лепестками роз или рисом.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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