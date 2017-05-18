Вышел трейлер первого финского фильма о супергероях

Видео: MovieAccessTrailers / YouTube

В сети появился трейлер картины «Рендель». Ролик опубликован на YouTube-канале MovieAccessTrailers.

Фильм позиционируется как первая супергеройская лента в истории финского кинематографа. Режиссером выступил Йессе Хаая — это его первая полнометражная работа.

Хаая создал супергероя Ренделя 17 лет назад как персонажа школьных комиксов. Команду для производства картины кинематографисту удалось собрать во время презентации идеи на Каннском кинофестивале в 2015 году.

Изначально планировалось выпустить фильм в 2016 году. Теперь мировая премьера «Ренделя» намечена на 8 сентября.