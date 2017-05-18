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17/05/2017 12:48

Вышел трейлер первого финского фильма о супергероях

Вышел трейлер первого финского фильма о супергероях
Видео: MovieAccessTrailers / YouTube

В сети появился трейлер картины «Рендель». Ролик опубликован на YouTube-канале MovieAccessTrailers.

Фильм позиционируется как первая супергеройская лента в истории финского кинематографа. Режиссером выступил Йессе Хаая — это его первая полнометражная работа.

Хаая создал супергероя Ренделя 17 лет назад как персонажа школьных комиксов. Команду для производства картины кинематографисту удалось собрать во время презентации идеи на Каннском кинофестивале в 2015 году.

Изначально планировалось выпустить фильм в 2016 году. Теперь мировая премьера «Ренделя» намечена на 8 сентября.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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