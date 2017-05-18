В Анталье за кражу из спа-салона арестовали россиянина

В турецкой провинции Анталья по обвинению в краже арестован российский турист. Как сообщает Hurriyet Daily News, 42-летний Михаил С. украл деньги из кассы спа-салона пятизвездочного отеля, в котором отдыхал вместе с другом.

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Инцидент произошел в понедельник, 15 мая, в курортном городе Манагавт. Отмечается, что россиянин был задержан турецкой жандармерией.16 мая суд вынес постановление об аресте туриста.

В этом сезоне российский турпоток в Турцию показывает рекордный рост. Например, на майские праздники число путешественников, посетивших страну выросло в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Анталья за эти дни приняла около 300 тысяч туристов из России.