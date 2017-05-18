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без политики
17/05/2017 13:48

Гонщикам «Формулы-1» сошьют дизайнерскую одежду

Гонщикам «Формулы-1» сошьют дизайнерскую одежду

Марка Daniel Hechter заключила соглашение командой Renault. Гонщикам, участвующим в «Формуле-1», сошьют фирменную одежду. Об этом в среду, 17 мая, сообщает ProFashion.

Бренд предоставит спортсменам одежду, в которой они будут путешествовать на этапы чемпионата мира. Логотим модного бренда разместят на кузовах болидов. Сотрудничество запланировано на три года.

«В «Формуле 1» многое зависит от имиджа и восприятия вашего бренда, поэтому сотрудничество с Daniel Hechter позволит в полной мере продемонстрировать наш уникальный элегантный стиль», — сказал генеральный директор Renault Sport Сирил Абитебул.

Компания Daniel Hechter основана французским дизайнером Даниэлем Эштером в 1962 году. Под этим брендом продается одежда, обувь и аксессуары для мужчин и женщин. Фирменная продукция представлена в 65 странах.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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