Юбилейный Венский бал в Москве посетит княгиня Романова

В московском Гостином дворе 20 мая состоится 15-й благотворительный Венский бал. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

В честь юбилея бал получил название «Хрустальный», что отражено в декорациях и убранстве зала. В церемонии открытия примет участие рекордное количество дебютантов — 130 пар. Бал посетит княгиня Ольга Романова, потомок российской императорской семьи, внучка великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны.

Танцевальную и концертную программу бала будут сопровождать симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» под управлением австрийского дирижера Альфреда Эшве, а также британский танцевальный оркестр Len Phillips Big Band и российский джаз-бэнд «Данс-лэнд» под руководством Семена Мильштейна.

В традиционном гала-концерте примут участие звезды мировой оперы — солистка Венской Государственной Оперы Валентина Нафорнита и один из лучших теноров мира Лоуренс Браунли (США). Главный танцмейстер — президент Российского танцевального союза Станислав Попов.

Бенефициаром благотворительной программы бала станет благотворительный фонд «Линия жизни».