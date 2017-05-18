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17/05/2017 14:16

Юбилейный Венский бал в Москве посетит княгиня Романова

Юбилейный Венский бал в Москве посетит княгиня Романова

В московском Гостином дворе 20 мая состоится 15-й благотворительный Венский бал. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

В честь юбилея бал получил название «Хрустальный», что отражено в декорациях и убранстве зала. В церемонии открытия примет участие рекордное количество дебютантов — 130 пар. Бал посетит княгиня Ольга Романова, потомок российской императорской семьи, внучка великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны.

Танцевальную и концертную программу бала будут сопровождать симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» под управлением австрийского дирижера Альфреда Эшве, а также британский танцевальный оркестр Len Phillips Big Band и российский джаз-бэнд «Данс-лэнд» под руководством Семена Мильштейна.

В традиционном гала-концерте примут участие звезды мировой оперы — солистка Венской Государственной Оперы Валентина Нафорнита и один из лучших теноров мира Лоуренс Браунли (США). Главный танцмейстер — президент Российского танцевального союза Станислав Попов.

Бенефициаром благотворительной программы бала станет благотворительный фонд «Линия жизни».

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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