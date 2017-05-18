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без политики
17/05/2017 14:32

Проморолик «Матильды» номинирован на американскую премию «Золотой трейлер»

Проморолик «Матильды» номинирован на американскую премию «Золотой трейлер»

Рекламные ролики российских лент «Матильда», «Коллектор» и «Любовь с ограничениями» получили номинации американской премии «Золотой трейлер». Об этом сообщает ТАСС в среду, 17 мая.

Клип на «Матильду» Алексея Учителя, созданный Вадимом Худобцом, представлен в категориях «Лучший иностранный музыкальный трейлер» и «Лучший иностранный трейлер мелодрамы».

Проморолик Артемия Шевченко к фильму режиссера Дмитрия Тюрина «Любовь с ограничениями» также поборется за звание лучшего иностранного музыкального трейлера. Видеоклип Станислава Иванова к фильму «Коллектор» Алексея Красовского номинирован на звание лучшего трейлера триллера.

Лауреаты премии будут объявлены на церемонии в Лос-Анджелесе 6 июня.

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08:06 12 ноября 2014
Любовница августейших особ
Чем режиссера Алексея Учителя заинтересовал роман Николая II и Матильды Кшесинской

«Золотой трейлер» вручается с 1999 года за достижения в области рекламы кинофильмов. В жюри премии входят известные режиссеры, продюсеры и главы киностудий.

«Матильда» режиссера Алексея Учителя рассказывает об отношениях наследника российского престола цесаревича Николая Александровича Романова (Ларс Айдингер) и примы-балерины Матильды Кшесинской (Михалина Ольшанска). Премьера ленты намечена на 6 октября.

«Коллектор» с Константином Хабенским вышел в 2016-м. В центре сюжета — коллектор, которому начинают мстить должники. В комедии «Любвовь с ограничениями» (2016) рассказывается история человека, притворившегося инвалидом, чтобы получить работу.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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