Проморолик «Матильды» номинирован на американскую премию «Золотой трейлер»

Рекламные ролики российских лент «Матильда», «Коллектор» и «Любовь с ограничениями» получили номинации американской премии «Золотой трейлер». Об этом сообщает ТАСС в среду, 17 мая.

Клип на «Матильду» Алексея Учителя, созданный Вадимом Худобцом, представлен в категориях «Лучший иностранный музыкальный трейлер» и «Лучший иностранный трейлер мелодрамы».

Проморолик Артемия Шевченко к фильму режиссера Дмитрия Тюрина «Любовь с ограничениями» также поборется за звание лучшего иностранного музыкального трейлера. Видеоклип Станислава Иванова к фильму «Коллектор» Алексея Красовского номинирован на звание лучшего трейлера триллера.

Лауреаты премии будут объявлены на церемонии в Лос-Анджелесе 6 июня.

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«Золотой трейлер» вручается с 1999 года за достижения в области рекламы кинофильмов. В жюри премии входят известные режиссеры, продюсеры и главы киностудий.

«Матильда» режиссера Алексея Учителя рассказывает об отношениях наследника российского престола цесаревича Николая Александровича Романова (Ларс Айдингер) и примы-балерины Матильды Кшесинской (Михалина Ольшанска). Премьера ленты намечена на 6 октября.

«Коллектор» с Константином Хабенским вышел в 2016-м. В центре сюжета — коллектор, которому начинают мстить должники. В комедии «Любвовь с ограничениями» (2016) рассказывается история человека, притворившегося инвалидом, чтобы получить работу.