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без политики
17/05/2017 14:32

Британская пара с детьми отправилась в кругосветку ради поиска идеальной страны

Британская пара с детьми отправилась в кругосветку ради поиска идеальной страны

Британская семья Фишер (Fisher), которая воспитывает двоих детей, продала все имущество и отправилась в кругосветное путешествие, чтобы найти идеальную для жизни страну. Об этом сообщает Daily Mail.

31-летняя Клэр и 28-летний Ян из Уэльса решились на продолжительную поездку после возвращения из отпуска, который они провели в Дубае. Кроме того, на их решение изменить жизнь повлияла смерть близкого друга.

Пара решила продать все свое имущество и отравиться в путешествие с детьми — трехлетней Мэддисон и пятилетним Каланом. «Мы составили план поездки на первые восемь месяцев. Затем мы вернемся, чтобы повидаться с семьей и друзьями, а после, возможно, продолжим нашу путешествие», — отметила Клэр.

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В поездке пара снимает видео и фотографии, которыми делится в своих аккаунтах в Instagram, YouTube и Facebook. В будущем они не исключают, что смогут зарабатывать на своих соцсетях. Клэр работает бизнес-тренером, а Ян занят в СМИ. Супруги говорят, что в случае необходимости смогут выполнять свои обязанности удалено.

Во время путешествия пара ежедневно выделяют время на обучение детей.

Во время первой части путешествия Фишеры планируют посетить Майорку, Таиланд, Вьетнам, Камбоджу, Малайзию, Филиппины, Индонезию, Шри-Ланку, Новую Зеландию, Австралию и Фиджи.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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