Джамала сняла новый клип в Португалии

Украинская певица Джамала выпустила новый клип. Ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы в среду, 17 мая.

Ролик на англоязычную песню I Believe in U был снят в Португалии. Съемки заняли три дня и проходили в пригородах Лиссабона Синтра и Эрисейра, а также в регионе Алентежу.

Режиссером видео выступил Игорь Стеколенко, автор клипов для групп «Океан Ельзы» и Brutto.

Джамала — победительница музыкального конкурса «Евровидение-2016». Именно благодаря ее выступлению с песней «1944» Украина получила право принимать соревнование в 2017 году.