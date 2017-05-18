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без политики
17/05/2017 15:48

Джамала сняла новый клип в Португалии

Джамала сняла новый клип в Португалии

Украинская певица Джамала выпустила новый клип. Ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы в среду, 17 мая.

Ролик на англоязычную песню I Believe in U был снят в Португалии. Съемки заняли три дня и проходили в пригородах Лиссабона Синтра и Эрисейра, а также в регионе Алентежу.

Режиссером видео выступил Игорь Стеколенко, автор клипов для групп «Океан Ельзы» и Brutto.

Джамала — победительница музыкального конкурса «Евровидение-2016». Именно благодаря ее выступлению с песней «1944» Украина получила право принимать соревнование в 2017 году.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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