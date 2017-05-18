Джамала сняла новый клип в Португалии

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17/05/2017
В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»
Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.
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