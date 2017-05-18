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без политики
17/05/2017 18:32

СМИ узнали о задержании Левы Би-2 с марихуаной на матче «Спартака»

СМИ узнали о задержании Левы Би-2 с марихуаной на матче «Спартака»

Московская полиция задержала солиста рок-группы «Би-2» Егора Бортника, известного как Лева Би-2, с марихуаной на стадионе «Открытие Арена». Об этом в среду, 17 мая, сообщает ТАСС.

«В ходе обеспечения общественного порядка при проведении футбольного матча "Спартак" — "Терек" задержан гражданин по подозрению в хранении веществ, изъятых из гражданского оборота», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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По данному факту в настоящее время проводится доследственная проверка.

О том, что задержанный — именно музыкант из группы «Би-2», агентству рассказал информированный источник. По его словам, у Бортника был изъят пакетик с марихуаной.

«Би-2» — рок-коллектив, который в 1988 году в Бобруйске (Белоруссия) основали Бортник и Александр Уман, известный как Шура Би-2. С 1994 году группа работает в России. Среди наиболее известных песен команды — «Полковнику никто не пишет», «Мой рок-н-ролл» и «Варвара».

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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