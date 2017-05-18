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политика
17/05/2017 12:35

В НАТО подтвердили состояние войны с Россией

В НАТО подтвердили состояние войны с Россией Решение Украины заблокировать наиболее популярные сайты и ресурсы в стране в связи с тем, что они имеют российское происхождение, собрало богатый урожай отзывов – и эти отзывы могут многое нам рассказать. Не про Украину, нет – с ней давно всё понятно. Зато насчет ряда «западных партнеров» должны развеяться последние сомнения. Давайте представим, что в январе 2015 года, сразу после принятия Верховной радой разработанного Юлией Тимошенко сотоварищи закона о признании России страной-агрессором, Москва приняла бы против Украины соответствующие меры. Что-то вроде тех, на которых базируется американская политика в отношении к Кубе, Ирану или Северной Кореи.
Речь может идти о запрете для граждан РФ на ведение бизнеса на Украине, разрыве дипломатических отношений, ограничении поездок граждан, экономической и политической блокаде. Параллельно перед транснациональными корпорациями ставится выбор – работать либо на Украине, либо в России. И никаких больше российских банков, российских СМИ, российских IT-компаний и провайдеров.
А теперь представим реакцию т.н. международного сообщества и российских либералов на подобные новости. Представим громкие заявления Совета Европы и руководителей Германии и Франции лично. Представим возмущение Государственного департамента США.
«Империя давит украинскую свободу». «Москва хочет удушить Киев информационно и экономически». «Россия окончательно вернулась в клуб тоталитарных стран». И прочая, прочая, прочая.
Однако о подобных запретах в отношении Украины речи не шло – и не идет. Поэтому Украина самостоятельно год за годом выживает российский бизнес из страны, невзирая на экономические потери государства и отдельных граждан.
В среду решение Петра Порошенко&В запретить деятельность&В российских IT-компаний и распространение их продуктов, в числе которых «ВКонтакте», «Одноклассники», РБК, сервисы «Яндекса», почта Mail.ru, «Лаборатория Касперского», DrWeb, бухгалтерская программа 1C, которой пользуются 98% бухгалтеров Украины, и множество других продолжило собирать комментарии.
«Одним этим шагом Петр Порошенко нанес страшный удар по свободе слова на Украине. Это непростительное нарушение права украинцев на получение информации по их выбору, ЕС и другие международные партнеры Украины должны немедленно призвать Украину отменить его», - говорится в заявлении исследователя Human Rights Watch по украинским вопросам Тани Купер,&В опубликованном на сайте организации.&В 
Обеспокоенность высказал и генеральный секретарь Совета Европы Торбйорн Ягланд: «Блокирование социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных веб-сайтов идет вразрез с нашим общим пониманием свободы слова и свободы средств массовой информации. Более того, такие запреты не соответствуют принципу пропорциональности», - говорится в заявлении Ягланда, размещенном&В на сайте Совета Европы.&В 
То есть, с одной стороны, мировое сообщество вроде бы осознает, что Украина в очередной раз натворила что-то не то.
С другой, действия Киева были&В полностью поддержаны НАТО. «Украинское правительство четко дало понять, что это решение – вопрос безопасности, а не свободы слова», – заявили в пресс-службе организации. В альянсе также заявили, что верят в приверженность Киева международным обязательствам и действующую на Украине систему сдержек и противовесов.&В 
Таким образом, возникает интересная коллизия. Human Rights Watch не может не поддерживать свободу распространения информации – поэтому в их осуждении действий Киева ничего принципиально нового нет. Заявление Ягланда также является выражением политики Совета Европы в области поддержки свободы слова.
Евросоюз пока молчит. Как передает «Униан», официальная оценка или реакция на санкционное решение будет одобрена в ЕС после получения детальной информации.&В Правда, Берлин уже «выразил озабоченность», подчеркнув, что санкции Украины расходятся с «ценностями ЕС».&В 
Однако однозначное одобрение этой блокировки со стороны НАТО позволяет сделать неприятный, но, увы, единственно возможный вывод. Несмотря на неоднократные заявления о том, что политика блока не направлена против России, это совсем не так. НАТО воспринимает Россию именно как противника и поддерживает любые действия третьих стран, направленные против неё.
Поэтому осуждение действий Киева со стороны Совета Европы вряд ли будет иметь серьезное продолжение. Когда говорят пушки, музы молчат – даже если это пушки холодной войны.
Сложно даже предположить, что запрет гражданам Украины получать информацию из привычных для них источников повлечет даже минимально чувствительные санкции со стороны ЕС или США с их «первой поправкой». Когда им надо, Вашингтон хорошо умеет «приподзакрывать» глаза на тотальные нарушения свободы слова – как это происходит, например, с их главным союзником на Ближнем Востоке в лице Саудовской Аравии.
А теперь все-таки попробуйте представить, что было бы, если бы запрет на популярнейшие сайты страны исходил со стороны российских, а не украинских властей...
Украина фактически превратилась даже не в лакмусовую бумажку, а в градуированный измеритель степени применения принципа двойных стандартов со стороны Запада по отношению к России. Сейчас стрелка находится не на максимальной позиции, но близка к ней.
Свобода слова, свобода бизнеса, вообще любая свобода может быть забыта, если речь идет о действиях, направленных против нашей страны.
Спасибо, мы вас услышали.

 

Оригинал (на 17/05/2017): www.vz.ru

 

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В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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