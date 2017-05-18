17/05/2017 15:35 «Церковный вопрос может стать последней каплей» С шумом запретив российские социальные сети, Киев решил нанести России еще один «удар» – начать массово отжимать храмы у Московского патриархата. Дать на это формальный карт-бланш призваны два законопроекта, которые уже в четверг собралась рассмотреть Верховная рада. Эта инициатива выглядит весьма опасной, в том числе для самих киевских раскольников. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду направил послания президенту Украины Петру Порошенко, а также президентам РФ и Франции, канцлеру Германии, папе Римскому и генсеку ООН. Поводом стало намеченное на четверг голосование в парламенте Украины по законам, направленным против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Как отмечается в посланиях, принятие законопроектов «поставит под угрозу конституционные права миллионов украинских верующих, способно вызвать волну

Как пишет

Законопроект №4511 носит крайне необычное для мировой юриспруденции название «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано парламентом Украины государством-агрессором». Он предполагает, что такие религиозные организации смогут назначать митрополитов и епископов только с разрешения властей.

Законопроект №4128 вводит другой странный для европейской страны ХХI века термин как религиозная «самоидентификация», а также уточняет минимальное число представителей религиозной общины, согласно решению которых может быть изменена подчиненность действующим на Украине религиозным центрам.

«В посланиях отмечается, что в случае принятия данных проектов будет узаконена неслыханная для современной Европы дискриминационная правовая практика в отношении большинства православного населения Украины, - возмущается патриарх. - Столь ограничительное религиозное законодательство не действовало на Украине даже в период коммунистического режима, а на остальной территории Европы нечто подобное существовало разве лишь во времена нацистского правления в Германии».

Предстоятель РПЦ напомнил, что за последние три года на Украине было захвачено более 40 храмов УПЦ МП. Формальной основой для таких захватов служили как раз референдумы жителей сел, принимающие решение о «переходе» общины - без учета мнения действительных учредителей и членов общины как юридического лица.

Процедура честного отъема храма

В самом законопроекте никак не указано, как власти будут отбирать людей для собраний, имеющих право решать судьбу храма, по каким официальным признакам чиновники смогут отличить «постоянного прихожанина» от случайного зеваки или от атеиста.

Скорее всего, будет опробована та же схема, которая была задействована на Западной Украине при Ющенко, предполагает координатор «Украинских землячеств России» в Киеве, публицист Дмитрий Скворцов. Уже тогда возникал вопрос о том, как определить официальный состав общины, ведь подобный статус не записан в паспорте. Таковыми просто считали тех, кто называл себя членом общины, то есть любому желающему, и ему давали право голоса.

«В любой общине есть воцерковленные люди, которые по возможности каждое воскресенье ходят в церковь, ее содержат, украшают, помогают священнику, - напомнил Скворцов газете ВЗГЛЯД. - А есть люди, которые приходят раз в год на Пасху посвятить колбасу. И они теперь тоже могут сказать, что принадлежат к общине. Понятно, что большинство людей, которые ходят в церкви УПЦ МП, не являются русофобами. Но мы прекрасно знаем, что подавляющее большинство на западе Украине настроены против УПЦ МП. Эти люди могут проголосовать за переход этой общины в так называемый киевский патриархат», - сказал Скворцов газете ВЗГЛЯД.

Уже через несколько часов после обращения Патриарха представители партии «Свобода» захватили еще один - Свято-Успенский храм УПЦ в селе Звездное Хмельницкой области. Протоиерей Михаил Варахоба сообщил, что «свободовцы» пригрозили физической расправой, а руководил их

Как известно, на Украине с 90-х годов действует и УПЦ МП и отколовшийся от нее «киевский патриархат» во главе с Филаретом, которого в Москве считают раскольником. Примечательно, что президент Петр Порошенко в качестве мирянина подчиняется по-прежнему Москве. Он - мирянин, алтарник Ионинского монастыря в Киеве. Прямо вмешиваться в церковную жизнь украинские власти себе до сих пор не позволяли.

Законопроект остановят молебном

Пресс-секретарь УПЦ (МП) Василий Анисимов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал законопроекты попыткой рейдерского захвата. «Представьте себе ситуацию, когда люди в селе организовали общину, за 15 лет построили храм, а тут воины АТО пришли и говорят: «А мы не хотим, чтобы эта церковь была в юрисдикции, в которой она создана!». Они проводят некое собрание, голосуют и переводят храм в любую другую религию, «хоть в католики, хоть в униаты, хоть в иудеи», - возмутился собеседник. Законопроект уже осудили и представители католической церкви, и иудеи, подчеркнул Анисимов.

«Кроме того, церковь – это тело Христово, чем она и отличается от культурологических, общественных и прочих организаций. Чтобы украинские власти ни придумывали, это будет нарушением церковных правил и уставов, - подчеркнул Анисимов. - Регулировать внутренние каноны церкви светскими законами совершенно нелепо. Такого даже в Советском Союзе никто не додумался сделать».

По его словам, автор одного из скандальных законопроектов депутат Виктор Еленский - научный атеист, в своих книгах ранее заявлявший, что старые христианские верования отмерли, а новой религией следует признать сайентологию. «Чего это сайентолог должен писать правила для православной церкви?!», - недоумевает Анисимов. - Если кому-то не нравится церковь, он просто не ходит туда. Если законопроект вступит в силу, то начнется драка, это расколет общины».

У стен Верховной рады в четверг намечен молебен с целью убедить депутатов отклонить антирелигиозные законопроекты, сообщили накануне в УПЦ. В самой Верховной раде проекты также послышался ропот. Как сообщил

Жертвами могут стать сами «раскольники»

Коллега Анисимова из&В киевского патриархата Иван Зоря (Евстратий) в среду был недоступен для комментариев. А зря. Ведь эксперты не исключают, что как раз сами «раскольники» рискуют в итоге тоже оказаться жертвами нового закона.

Скворцов не исключил обратных случаев, когда большинство прихожан УПЦ решит отобрать храмы у раскольников. «Самый первый храм, который филаретовцы захватили в 1992 году, был Владимирский кафедральный собор в Киеве. В Киеве из всех людей, называющих себя православными, процентов 90 – это прихожане Московского патриархата. Чисто теоретически они могут создать общину Владимирского собора и забрать его у Филарета, вернуть канонической церкви. Но естественно, власть будет саботировать, ни через какой суд это не пройдет. Этот закон мог бы ударить обратным концом по его инициаторам, если бы на Украине еще были бы независимые суды», - подытожил Дмитрий Скворцов.

Но директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник тоже не исключает на востоке и юге Украины «обратные процессы».

«Там, где серьезно доминируют прихожане УПЦ, они могут, к сожалению, использовать этот закон, чтобы атаковать храмы Киевского патриархата, греко-католиков и кого угодно. В принципе, такой ящик Пандоры может использовать кто угодно - для таких неблаговидных целей, как захват храмов, передел влияния в регионах», - сказал Бортник газете ВЗГЛЯД, добавив, что все будет зависеть от настроений доминирующего в регионе большинства.

Законопроекты уже взывали бурные споры в обществе, поэтому эксперт прогнозирует, что в первом же чтении они таки провалятся в парламенте – с вероятностью в 60 процентов. «Власть пытается захватить слишком большой кусок. Антироссийские санкции, в том числе против социальных сетей, запрет георгиевских ленточек – все это сильно напрягло общество. Церковный вопрос может стать здесь последней каплей», - отметил Бортник. Судя по реакции в медиа, власти могут испугаться напряжения и «градус радикализма упадет, законы не пройдут». С шумом запретив российские социальные сети, Киев решил нанести России еще один «удар» – начать массово отжимать храмы у Московского патриархата. Дать на это формальный карт-бланш призваны два законопроекта, которые уже в четверг собралась рассмотреть Верховная рада. Эта инициатива выглядит весьма опасной, в том числе для самих киевских раскольников. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду направил послания президенту Украины Петру Порошенко, а также президентам РФ и Франции, канцлеру Германии, папе Римскому и генсеку ООН. Поводом стало намеченное на четверг голосование в парламенте Украины по законам, направленным против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).Как отмечается в посланиях, принятие законопроектов «поставит под угрозу конституционные права миллионов украинских верующих, способно вызвать волну насилия и новых захватов храмов , обострить гражданский конфликт на Украине, переведя его в религиозную плоскость».Как пишет РИА «Новости» , в четверг Рада намерена рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций, которые внесли депутаты из правящей коалиции.Законопроект №4511 носит крайне необычное для мировой юриспруденции название «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано парламентом Украины государством-агрессором». Он предполагает, что такие религиозные организации смогут назначать митрополитов и епископов только с разрешения властей.Законопроект №4128 вводит другой странный для европейской страны ХХI века термин как религиозная «самоидентификация», а также уточняет минимальное число представителей религиозной общины, согласно решению которых может быть изменена подчиненность действующим на Украине религиозным центрам.«В посланиях отмечается, что в случае принятия данных проектов будет узаконена неслыханная для современной Европы дискриминационная правовая практика в отношении большинства православного населения Украины, - возмущается патриарх. - Столь ограничительное религиозное законодательство не действовало на Украине даже в период коммунистического режима, а на остальной территории Европы нечто подобное существовало разве лишь во времена нацистского правления в Германии».Предстоятель РПЦ напомнил, что за последние три года на Украине было захвачено более 40 храмов УПЦ МП. Формальной основой для таких захватов служили как раз референдумы жителей сел, принимающие решение о «переходе» общины - без учета мнения действительных учредителей и членов общины как юридического лица.В самом законопроекте никак не указано, как власти будут отбирать людей для собраний, имеющих право решать судьбу храма, по каким официальным признакам чиновники смогут отличить «постоянного прихожанина» от случайного зеваки или от атеиста.Скорее всего, будет опробована та же схема, которая была задействована на Западной Украине при Ющенко, предполагает координатор «Украинских землячеств России» в Киеве, публицист Дмитрий Скворцов. Уже тогда возникал вопрос о том, как определить официальный состав общины, ведь подобный статус не записан в паспорте. Таковыми просто считали тех, кто называл себя членом общины, то есть любому желающему, и ему давали право голоса.«В любой общине есть воцерковленные люди, которые по возможности каждое воскресенье ходят в церковь, ее содержат, украшают, помогают священнику, - напомнил Скворцов газете ВЗГЛЯД. - А есть люди, которые приходят раз в год на Пасху посвятить колбасу. И они теперь тоже могут сказать, что принадлежат к общине. Понятно, что большинство людей, которые ходят в церкви УПЦ МП, не являются русофобами. Но мы прекрасно знаем, что подавляющее большинство на западе Украине настроены против УПЦ МП. Эти люди могут проголосовать за переход этой общины в так называемый киевский патриархат», - сказал Скворцов газете ВЗГЛЯД.Уже через несколько часов после обращения Патриарха представители партии «Свобода» захватили еще один - Свято-Успенский храм УПЦ в селе Звездное Хмельницкой области. Протоиерей Михаил Варахоба сообщил, что «свободовцы» пригрозили физической расправой, а руководил их действиями депутат областного совета от этой партии Виктор Бурлик, который также начал агитировать верующих переходить в т.н. киевский патриархат. «Чтобы избежать актов вандализма и столкновений, мы были вынуждены отдать им ключи и даже все документы на церковь», - пожаловался Варахоба.Как известно, на Украине с 90-х годов действует и УПЦ МП и отколовшийся от нее «киевский патриархат» во главе с Филаретом, которого в Москве считают раскольником. Примечательно, что президент Петр Порошенко в качестве мирянина подчиняется по-прежнему Москве. Он - мирянин, алтарник Ионинского монастыря в Киеве. Прямо вмешиваться в церковную жизнь украинские власти себе до сих пор не позволяли.Пресс-секретарь УПЦ (МП) Василий Анисимов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал законопроекты попыткой рейдерского захвата. «Представьте себе ситуацию, когда люди в селе организовали общину, за 15 лет построили храм, а тут воины АТО пришли и говорят: «А мы не хотим, чтобы эта церковь была в юрисдикции, в которой она создана!». Они проводят некое собрание, голосуют и переводят храм в любую другую религию, «хоть в католики, хоть в униаты, хоть в иудеи», - возмутился собеседник. Законопроект уже осудили и представители католической церкви, и иудеи, подчеркнул Анисимов.«Кроме того, церковь – это тело Христово, чем она и отличается от культурологических, общественных и прочих организаций. Чтобы украинские власти ни придумывали, это будет нарушением церковных правил и уставов, - подчеркнул Анисимов. - Регулировать внутренние каноны церкви светскими законами совершенно нелепо. Такого даже в Советском Союзе никто не додумался сделать».По его словам, автор одного из скандальных законопроектов депутат Виктор Еленский - научный атеист, в своих книгах ранее заявлявший, что старые христианские верования отмерли, а новой религией следует признать сайентологию. «Чего это сайентолог должен писать правила для православной церкви?!», - недоумевает Анисимов. - Если кому-то не нравится церковь, он просто не ходит туда. Если законопроект вступит в силу, то начнется драка, это расколет общины».У стен Верховной рады в четверг намечен молебен с целью убедить депутатов отклонить антирелигиозные законопроекты, сообщили накануне в УПЦ. В самой Верховной раде проекты также послышался ропот. Как сообщил УНИАН , «партия «Відродження» («Возрождение») отказалась за него голосовать. «Церковные законопроекты» приведут к возмущению верующих и спровоцируют очередной раскол в обществе, заявил руководитель группы в раде Виталий Хомутынник.Коллега Анисимова из&В киевского патриархата Иван Зоря (Евстратий) в среду был недоступен для комментариев. А зря. Ведь эксперты не исключают, что как раз сами «раскольники» рискуют в итоге тоже оказаться жертвами нового закона.Скворцов не исключил обратных случаев, когда большинство прихожан УПЦ решит отобрать храмы у раскольников. «Самый первый храм, который филаретовцы захватили в 1992 году, был Владимирский кафедральный собор в Киеве. В Киеве из всех людей, называющих себя православными, процентов 90 – это прихожане Московского патриархата. Чисто теоретически они могут создать общину Владимирского собора и забрать его у Филарета, вернуть канонической церкви. Но естественно, власть будет саботировать, ни через какой суд это не пройдет. Этот закон мог бы ударить обратным концом по его инициаторам, если бы на Украине еще были бы независимые суды», - подытожил Дмитрий Скворцов.Но директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник тоже не исключает на востоке и юге Украины «обратные процессы».«Там, где серьезно доминируют прихожане УПЦ, они могут, к сожалению, использовать этот закон, чтобы атаковать храмы Киевского патриархата, греко-католиков и кого угодно. В принципе, такой ящик Пандоры может использовать кто угодно - для таких неблаговидных целей, как захват храмов, передел влияния в регионах», - сказал Бортник газете ВЗГЛЯД, добавив, что все будет зависеть от настроений доминирующего в регионе большинства.Законопроекты уже взывали бурные споры в обществе, поэтому эксперт прогнозирует, что в первом же чтении они таки провалятся в парламенте – с вероятностью в 60 процентов. «Власть пытается захватить слишком большой кусок. Антироссийские санкции, в том числе против социальных сетей, запрет георгиевских ленточек – все это сильно напрягло общество. Церковный вопрос может стать здесь последней каплей», - отметил Бортник. Судя по реакции в медиа, власти могут испугаться напряжения и «градус радикализма упадет, законы не пройдут». Оригинал (на 17/05/2017): www.vz.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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