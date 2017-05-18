17/05/2017 18:01 События 9 мая подвигли киевские власти на ряд резких решений Последние дни оказались отмечены резкими резонансными решениями украинских властей: от санкций против российских соцсетей до перспективы вытеснения из страны Русской православной церкви. Подобные шаги явно провоцируют массовое недовольство жителей страны, даже лояльных к киевскому режиму. Так зачем же все это надо официальному Киеву? Давно привычными стали удивляющие, шокирующие, заставляющие то ужасаться, то открыто смеяться новости, приходящие с Украины. За последние годы неоднократно приходили сообщения, которые заставляли сомневаться в здравом рассудке властей предержащих Киева.

Однако по прошествии уже более чем трех лет сложившаяся после евромайдана украинская государственно-политическая система благополучно функционирует. И похоже, что, несмотря на многочисленные признаки деградации, продолжит свое существование в обозримой перспективе. Это заставляет признать, что правящие украинские элиты обладают рациональным мышлением и отличным инстинктом выживания.

Сейчас, спустя три года после 2014 года, можно оценить жестокую и лицемерную, но простую и эффективную систему, которая тогда была создана.

Антимайданную (или, если угодно, пророссийскую) часть украинского общества запугали зверствами (начиная с Одессы 2 мая и заканчивая АТО). Остальную часть общества взвинтили антироссийской и якобы патриотической накачкой. Однако под прикрытием пропаганды и радикально жесткой антироссийской риторики существенная часть российско-украинских связей не была затронута киевскими властями.

Крым более полутора лет после возвращения в Россию продолжал получать с Украины электричество. Не так давно сюрпризом для общественности стала информация о том, что даже в разгар самых ожесточенных боевых действий в Донбассе не прекращались поставки угля из мятежного региона на Украину. Затем между республиками и Украиной оказались благополучно налажены, пусть и негласно, экономические связи, и только блокада Донбасса в начале 2017 года положила этому конец.

Около полутора лет назад политика Киева в этом отношении постепенно начала ужесточаться, что вылилось и в разнообразные блокады Крыма и Донбасса, и в запреты российских платежных систем, и в разгром российского банковского бизнеса на Украине.

Однако события последней недели не оставляют сомнений в резком ужесточении, фактически в качественном переломе политики Киева. Вот только некоторые из этих новостей:

- Украина&В

-&В

- подверглись санкциям другие российские компании, например «1С»,&В

- официально&В

- исполнительная служба Украины&В

18 мая Верховной радой будет рассмотрен законопроект, который в случае принятия&В

Что бросается в глаза в этих решениях?

Безусловно, они обеспечат некоторую, а в ряде случаев – серьезную, головную боль России и ее бизнесу. Последствия же для РПЦ, если указанный законопроект будет принят, будут очень тяжелыми.

Однако главное – иное. Последние решения украинских властей гарантируют масштабное недовольство внутри украинского общества.

До этого Киев успешно купировал недовольство граждан в адрес властей. С одной стороны, запугиванием и репрессиями заставили замолчать и «уйти в подполье» ту часть общества, которая не согласна с нынешней идеологией и политикой властей. А с другой, использовали грамотные технологии манипуляции, чтобы смягчать недовольство людей социально-экономическими проблемами. В частности, неуклонное урезание социальных льгот и столь же неумолимое повышение коммунальных тарифов объясняется движением в Европу, ради чего стоит потерпеть.

Однако сразу несколько свежих решений Киева «бьют по площадям» вне зависимости от политических убеждений граждан.

Футбольными болельщиками являются как самые пророссийские, так и самые свидомые жители Украины. Отказ государства от трансляции главного футбольного события мира (а значит, необходимость искать иные пути его увидеть) неизбежно вызывает недовольство в адрес властей со всех сторон.

Спустя сутки после информации о санкциях против российских соцсетей пошли пояснения, что все будет не совсем так,&В

Украинский бизнес также оказался повергнут в шок из-за перспективы сменить бухгалтерию «1С» неизвестно на что, поскольку равноценной альтернативы этой программе на Украине вообще нет. По данному вопросу, видимо, также будут найдены обходные пути, но факта дополнительных сложностей на ровном месте это не отменяет.

Тема же вытеснения с Украины Московского патриархата затрагивает миллионы прихожан. И до этого каждый захват храма РПЦ сопровождался конфликтами и столкновениями. Если же этот процесс легализуют и поставят на поток, это грозит тяжелейшим общественным противостоянием внутри Украины.

Все эти обстоятельства и последствия не могут не понимать украинские власти, а значит, они делают это вполне сознательно.

В связи с этим возникает ряд вопросов:

- Чего Киев хочет добиться этими решениями?

- Кто является главным адресатом его действий – Россия, Европа или же украинское общество?

- Как киевские власти планируют использовать усиливающееся общественное недовольство в собственный адрес? Зачем им нужно усиление негативных общественных настроений.

- Что стало причиной и спусковым крючком серии упомянутых решений, поскольку их плотность за столь короткое время прозрачно намекает на то, что что-то их спровоцировало.

По поводу последнего вопроса видится три основных ответа (либо их комбинации). На первую декаду мая выпало несколько примечательных событий: встреча 2 мая Ангелы Меркель с Владимиром Путиным (тема Украины на их переговорах была одной из главных), встреча 10 мая российского и украинского министров иностранных дел с Дональдом Трампом и масштабное празднование Дня Победы на Украине, когда на улицы вышли многие тысячи людей, показав, что последние три года, несмотря на все усилия украинских властей, не изменили их восприятия этого великого события.

Можно предположить, что своими последними действиями Киев пытается в очередной раз спровоцировать Москву на какие-то радикальные и жесткие действия против себя. Однако эта тактика не сработала в 2014 году, так что непонятно, на чем может основываться надежда, что она даст результат теперь.

В то же время прошедшее 9 мая показало, что общественные настроения на Украине заметно меняются. «Прививка» 2014 года перестает действовать и в отношении запуганных тогда несогласных, и в отношении взвинченных патриотизмом сторонников Майдана.

Однако это не объясняет, зачем Киев провоцирует масштабное общественное раздражение и недовольство, как он намерен с ним справиться и распорядиться к своей выгоде.

Одно можно сказать точно: от людей, которые ради удержания власти развязали гражданскую войну и организуют блокады для собственных (как заявляется Киевом) граждан, вряд ли стоит ожидать чего-то доброго. Последние дни оказались отмечены резкими резонансными решениями украинских властей: от санкций против российских соцсетей до перспективы вытеснения из страны Русской православной церкви. Подобные шаги явно провоцируют массовое недовольство жителей страны, даже лояльных к киевскому режиму. Так зачем же все это надо официальному Киеву? Давно привычными стали удивляющие, шокирующие, заставляющие то ужасаться, то открыто смеяться новости, приходящие с Украины. За последние годы неоднократно приходили сообщения, которые заставляли сомневаться в здравом рассудке властей предержащих Киева.Однако по прошествии уже более чем трех лет сложившаяся после евромайдана украинская государственно-политическая система благополучно функционирует. И похоже, что, несмотря на многочисленные признаки деградации, продолжит свое существование в обозримой перспективе. Это заставляет признать, что правящие украинские элиты обладают рациональным мышлением и отличным инстинктом выживания.Сейчас, спустя три года после 2014 года, можно оценить жестокую и лицемерную, но простую и эффективную систему, которая тогда была создана.Антимайданную (или, если угодно, пророссийскую) часть украинского общества запугали зверствами (начиная с Одессы 2 мая и заканчивая АТО). Остальную часть общества взвинтили антироссийской и якобы патриотической накачкой. Однако под прикрытием пропаганды и радикально жесткой антироссийской риторики существенная часть российско-украинских связей не была затронута киевскими властями.Крым более полутора лет после возвращения в Россию продолжал получать с Украины электричество. Не так давно сюрпризом для общественности стала информация о том, что даже в разгар самых ожесточенных боевых действий в Донбассе не прекращались поставки угля из мятежного региона на Украину. Затем между республиками и Украиной оказались благополучно налажены, пусть и негласно, экономические связи, и только блокада Донбасса в начале 2017 года положила этому конец.Около полутора лет назад политика Киева в этом отношении постепенно начала ужесточаться, что вылилось и в разнообразные блокады Крыма и Донбасса, и в запреты российских платежных систем, и в разгром российского банковского бизнеса на Украине.Однако события последней недели не оставляют сомнений в резком ужесточении, фактически в качественном переломе политики Киева. Вот только некоторые из этих новостей:- Украина&В отказалась &В транслировать чемпионат мира по футболу из России;-&В подверглись санкциям &В социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисы «Яндекс» и Mail.ru;- подверглись санкциям другие российские компании, например «1С»,&В бухгалтерской программой &В которой пользуется около 80% украинского бизнеса;- официально&В запрещена &В георгиевская лента;- исполнительная служба Украины&В открыла производство &В о взыскании с Газпрома штрафа в 171,8 млрд гривен (около 6,4 млрд долларов) и аресте его имущества.18 мая Верховной радой будет рассмотрен законопроект, который в случае принятия&В позволит &В отобрать храмы у Московского патриархата.Что бросается в глаза в этих решениях?Безусловно, они обеспечат некоторую, а в ряде случаев – серьезную, головную боль России и ее бизнесу. Последствия же для РПЦ, если указанный законопроект будет принят, будут очень тяжелыми.Однако главное – иное. Последние решения украинских властей гарантируют масштабное недовольство внутри украинского общества.До этого Киев успешно купировал недовольство граждан в адрес властей. С одной стороны, запугиванием и репрессиями заставили замолчать и «уйти в подполье» ту часть общества, которая не согласна с нынешней идеологией и политикой властей. А с другой, использовали грамотные технологии манипуляции, чтобы смягчать недовольство людей социально-экономическими проблемами. В частности, неуклонное урезание социальных льгот и столь же неумолимое повышение коммунальных тарифов объясняется движением в Европу, ради чего стоит потерпеть.Однако сразу несколько свежих решений Киева «бьют по площадям» вне зависимости от политических убеждений граждан.Футбольными болельщиками являются как самые пророссийские, так и самые свидомые жители Украины. Отказ государства от трансляции главного футбольного события мира (а значит, необходимость искать иные пути его увидеть) неизбежно вызывает недовольство в адрес властей со всех сторон.Спустя сутки после информации о санкциях против российских соцсетей пошли пояснения, что все будет не совсем так,&В небыстро и дорого . Но это не отменяет потрясения миллионов людей, включая самых аполитичных, от возможности потерять существенные куски своего общения, связей, а нередко и заработков. Ничего удивительного, что в результате «ВКонтакте» поставил&В рекорд посещаемости &В посетителей с Украины – 18 млн за сутки.Украинский бизнес также оказался повергнут в шок из-за перспективы сменить бухгалтерию «1С» неизвестно на что, поскольку равноценной альтернативы этой программе на Украине вообще нет. По данному вопросу, видимо, также будут найдены обходные пути, но факта дополнительных сложностей на ровном месте это не отменяет.Тема же вытеснения с Украины Московского патриархата затрагивает миллионы прихожан. И до этого каждый захват храма РПЦ сопровождался конфликтами и столкновениями. Если же этот процесс легализуют и поставят на поток, это грозит тяжелейшим общественным противостоянием внутри Украины.Все эти обстоятельства и последствия не могут не понимать украинские власти, а значит, они делают это вполне сознательно.В связи с этим возникает ряд вопросов:- Чего Киев хочет добиться этими решениями?- Кто является главным адресатом его действий – Россия, Европа или же украинское общество?- Как киевские власти планируют использовать усиливающееся общественное недовольство в собственный адрес? Зачем им нужно усиление негативных общественных настроений.- Что стало причиной и спусковым крючком серии упомянутых решений, поскольку их плотность за столь короткое время прозрачно намекает на то, что что-то их спровоцировало.По поводу последнего вопроса видится три основных ответа (либо их комбинации). На первую декаду мая выпало несколько примечательных событий: встреча 2 мая Ангелы Меркель с Владимиром Путиным (тема Украины на их переговорах была одной из главных), встреча 10 мая российского и украинского министров иностранных дел с Дональдом Трампом и масштабное празднование Дня Победы на Украине, когда на улицы вышли многие тысячи людей, показав, что последние три года, несмотря на все усилия украинских властей, не изменили их восприятия этого великого события.Можно предположить, что своими последними действиями Киев пытается в очередной раз спровоцировать Москву на какие-то радикальные и жесткие действия против себя. Однако эта тактика не сработала в 2014 году, так что непонятно, на чем может основываться надежда, что она даст результат теперь.В то же время прошедшее 9 мая показало, что общественные настроения на Украине заметно меняются. «Прививка» 2014 года перестает действовать и в отношении запуганных тогда несогласных, и в отношении взвинченных патриотизмом сторонников Майдана.Однако это не объясняет, зачем Киев провоцирует масштабное общественное раздражение и недовольство, как он намерен с ним справиться и распорядиться к своей выгоде.Одно можно сказать точно: от людей, которые ради удержания власти развязали гражданскую войну и организуют блокады для собственных (как заявляется Киевом) граждан, вряд ли стоит ожидать чего-то доброго. Оригинал (на 17/05/2017): www.vz.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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