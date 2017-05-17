17/05/2017 07:00 Трамп тепло встретил президента Турции Эрдогана Президент Дональд Трамп, принимая у себя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во вторник в Белом доме, очень тепло поприветствовал лидера авторитарного стиля, у которого были напряженные отношения с предыдущей администрацией США.



У нас отличные отношения, и мы сделаем их еще лучше ", - сказал Трамп в Овальном кабинете, когда он сидел рядом с Эрдоганом." Мы с нетерпением ожидаем очень сильных и твердых дискуссий ". "Мы сталкиваемся с новым противником в борьбе с терроризмом, и снова мы стараемся противостоять этой угрозе вместе, - сказал Трамп. Несмотря на теплый прием, отношения были напряжены отказом США выдать турецкого священнослужителя, живущего в Пенсильвании, которого Эрдоган обвиняет в организации покушения во время июльского переворота.



И страна не согласна с решением Трампа вооружить курдских ополченцев, которые помогают в бою выбить ИГИЛ из сирийской крепости в Ракке. Турция рассматривает эти ополчения, которые считаются наиболее эффективной боевой силой на местах, как продолжение запрещенной группировки РПК, которая считается террористической группой в США, Турции и Европе.



Эрдоган неоднократно подчеркивал начало новой эры в тесном сотрудничестве между США и Турцией в борьбе с терроризмом, а также в строительстве экономических и торговых связей, заявив, что он и Трамп "закладывают основу новой эры отношений между нашими двумя странами".



Эрдоган находится в Вашингтоне, чтобы попытаться убедить президента США отменить решение о вооружении курдских боевиков и проинформировать Трампа о предлагаемом мирном плане для Сирии, который Анкара достигла с Россией и Ираном, предполагающее создание четырех зон деэскалации внутри страны.



Турция, являющаяся членом НАТО, является жизненно важным союзником в борьбе против ИГИЛ, позволяя США использовать свою авиабазу "Инджирлик" в борьбе с террористической группой. Отношения были напряженными в течение последних нескольких лет, когда администрация Обамы дистанцировалась от все более авторитарного правления Эрдогана.



Трамп не затронул ни одно из разногласий и вместо этого похвалил усилия Турции в войне против ИГИЛ и за ее борьбу с внутренними террористическими атаками. Он подчеркнул, что США будут "предлагать поддержку Турции" в ее борьбе с терроризмом и что они "оживят торговые и коммерческие связи". Президент Дональд Трамп, принимая у себя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во вторник в Белом доме, очень тепло поприветствовал лидера авторитарного стиля, у которого были напряженные отношения с предыдущей администрацией США.У нас отличные отношения, и мы сделаем их еще лучше ", - сказал Трамп в Овальном кабинете, когда он сидел рядом с Эрдоганом." Мы с нетерпением ожидаем очень сильных и твердых дискуссий ". "Мы сталкиваемся с новым противником в борьбе с терроризмом, и снова мы стараемся противостоять этой угрозе вместе, - сказал Трамп. Несмотря на теплый прием, отношения были напряжены отказом США выдать турецкого священнослужителя, живущего в Пенсильвании, которого Эрдоган обвиняет в организации покушения во время июльского переворота.И страна не согласна с решением Трампа вооружить курдских ополченцев, которые помогают в бою выбить ИГИЛ из сирийской крепости в Ракке. Турция рассматривает эти ополчения, которые считаются наиболее эффективной боевой силой на местах, как продолжение запрещенной группировки РПК, которая считается террористической группой в США, Турции и Европе.Эрдоган неоднократно подчеркивал начало новой эры в тесном сотрудничестве между США и Турцией в борьбе с терроризмом, а также в строительстве экономических и торговых связей, заявив, что он и Трамп "закладывают основу новой эры отношений между нашими двумя странами".Эрдоган находится в Вашингтоне, чтобы попытаться убедить президента США отменить решение о вооружении курдских боевиков и проинформировать Трампа о предлагаемом мирном плане для Сирии, который Анкара достигла с Россией и Ираном, предполагающее создание четырех зон деэскалации внутри страны.Турция, являющаяся членом НАТО, является жизненно важным союзником в борьбе против ИГИЛ, позволяя США использовать свою авиабазу "Инджирлик" в борьбе с террористической группой. Отношения были напряженными в течение последних нескольких лет, когда администрация Обамы дистанцировалась от все более авторитарного правления Эрдогана.Трамп не затронул ни одно из разногласий и вместо этого похвалил усилия Турции в войне против ИГИЛ и за ее борьбу с внутренними террористическими атаками. Он подчеркнул, что США будут "предлагать поддержку Турции" в ее борьбе с терроризмом и что они "оживят торговые и коммерческие связи". Оригинал (на 17/05/2017): news.rin.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

просим Вас сообщить об этом по адресу