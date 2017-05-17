В Афганистане совершено вооруженное нападение на здание телерадиокомпании

В городе Джелалабаде, расположенном на востоке Афганистана, совершено вооруженное нападение на здание государственной телерадиокомпании страны RTA. Об этом в среду, 17 мая, сообщает телеканал Tolo News.

Неизвестные атаковали в 10:00 по местному времени (8:30 мск). В настоящее время столкновение между нападавшими и силами безопасности продолжается. По словам очевидцев, слышны выстрелы.

Как отмечает телеканал, рядом со зданием телерадиокомпании находится дом губернатора провинции Нангархар.