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в мире
17/05/2017 07:16

В Афганистане совершено вооруженное нападение на здание телерадиокомпании

В Афганистане совершено вооруженное нападение на здание телерадиокомпании

В городе Джелалабаде, расположенном на востоке Афганистана, совершено вооруженное нападение на здание государственной телерадиокомпании страны RTA. Об этом в среду, 17 мая, сообщает телеканал Tolo News.

Неизвестные атаковали в 10:00 по местному времени (8:30 мск). В настоящее время столкновение между нападавшими и силами безопасности продолжается. По словам очевидцев, слышны выстрелы.

Как отмечает телеканал, рядом со зданием телерадиокомпании находится дом губернатора провинции Нангархар.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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