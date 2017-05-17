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в мире
17/05/2017 07:48

Появилось видео столкновения в Вашингтоне сторонников Эрдогана с противниками

Появилось видео столкновения в Вашингтоне сторонников Эрдогана с противниками

В столкновениях около резиденции посла Турции в США пострадали девять человек. Один из них получил серьезное ранение. Видео с места событий публикует Ruptly. Сторонников и противников турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана разнимала полиция.

По чьей вине произошел инцидент, не сообщается.

Акция протеста была приурочена к визиту Эрдогана в США. 16 мая он встретился с американским президентом Дональдом Трампом.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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17/05/2017

 

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