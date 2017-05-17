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в мире
17/05/2017 08:32

Китайская армия поборется с вражескими пловцами в ЮКМ реактивными гранатометами

Китайская армия поборется с вражескими пловцами в ЮКМ реактивными гранатометами

В распоряжении подразделений китайской армии, расквартированных в районе Южно-Китайского моря, оказались реактивные гранатометы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал news.sina.com.cn.

Новое вооружение было установлено для борьбы с вражескими боевыми пловцами-диверсантами на острове Юншу (английское название — «Фэйри кросс»). По данным портала, десятиствольные реактивные установки CS/AR1 обеспечивают автоматическое обнаружение цели, наведение на нее, и сопровождение вплоть до уничтожения.

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00:13 12 июня 2016
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Что Россия может выиграть от конфликта в Южно-Китайском море

Дальность действия комплекса — от 500 метров у базовых модификаций и до одного километра у модернизированных.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом.

12 июля арбитражный суд в Гааге определил, что у Пекина нет права на спорные территории в Южно-Китайском море. В ответ председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что острова в ЮКМ с древних времен являются неотъемлемой территорией Китая.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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