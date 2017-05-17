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в мире
17/05/2017 08:48

В Киншасе из тюрьмы сбежали 50 заключенных и популярный проповедник

В Киншасе из тюрьмы сбежали 50 заключенных и популярный проповедник

Около 50 заключенных сбежали из главной тюрьмы столицы Демократической Республики Конго (ДРК) города Киншаса. Об этом в среду, 17 мая, сообщает агентство Reuters.

Ранее в этот же день сторонники находившегося за решеткой лидера местного христианского культа Не Муанды Нсеми совершили нападение на тюрьму.

В результате проповедник сбежал. Очевидцы рассказывали, что слышали стрельбу около тюрьмы, а позже видели заключенных на улицах.

Не Муанда Нсеми был задержан в марте этого года после ряда кровопролитных столкновений между его сторонниками и полицией.

Религиозный культ проповедника под названием Bundu dia Kongo ставит своей задачей возродить Королевство Конго, существовавшее в устье одноименной реки на протяжении нескольких веков.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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