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в мире
17/05/2017 09:32

В Финляндии заявили об отсутствии планов по вступлению в НАТО

В Финляндии заявили об отсутствии планов по вступлению в НАТО

Финляндия не планирует вступать в Североатлантический альянс. Об этом в среду, 17 мая, заявил посол Финляндии в России Микко Хаутала, который прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом, передает ТАСС.

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08:49 28 ноября 2014
Горячий финский нейтралитет
Вступит ли Финляндия в НАТО

«У нас партнерские отношения с НАТО, но Финляндия не является членом этого альянса», — отметил дипломат. Он добавил, что у страны есть право самим определять внешнюю политику, однако пока у Хельсинки нет планов по присоединению к блоку.

17 июня прошлого года президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Хельсинки не может отказаться от возможности подачи заявки на вступление в НАТО и сделает это в том случае, если увидит «явное ухудшение ситуации в области безопасности». По словам главы государства, вопрос присоединения страны к альянсу в любом случае должен быть вынесен на общенациональный референдум.

Дискуссия о вступлении Финляндии в НАТО активизировалась в связи с кризисом на Украине. Сторонники присоединения к блоку говорят, что альянс сможет защитить страну от агрессии со стороны России. Противники вступления настаивают, что это может привести к ухудшению отношений с Москвой.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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