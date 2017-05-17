Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
В Центральноафриканской республике обнаружены тела 115 убитых мирных жителей В Центральноафриканской республике обнаружены тела 115... В московских ЗАГСах продолжат женить в рваных джинсах и шортах В московских ЗАГСах продолжат женить в рваных джинсах и... В МГУ изучили органы маленьких размеров В МГУ изучили органы маленьких размеров В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть... В Колумбии бюджетники потребовали повышения зарплаты В Колумбии бюджетники потребовали повышения зарплаты
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
в мире
17/05/2017 11:16

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу

Информатор ресурса разоблачителей WikiLeaks военнослужащий Челси Мэннинг вышла на свободу. Об этом сообщает BBC News.

Преступник, который до смены пола был известен как Брэдли Мэннинг, был приговорен к 35 годам тюрьмы за разглашение государственных секретов и шпионаж. Он передал WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов, касавшихся военных операций США в Ираке и Афганистане. Самой известной утечкой стала 39-минутная видеозапись убийства американскими военными мирных иракцев.

Бывший президент США Барак Обама в январе 2016 года сократил срок пребывания Челси Мэннинг в тюрьме.

В ходе пребывания в тюрьме Мэннинг дважды пыталась совершить самоубийство. Кроме того, ей был поставлен диагноз «гендерная дисфория», и она принимала женские гормоны по рекомендации врача.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Активисты попытались сорвать старт кампании британской партии независимости

Активисты попытались сорвать старт кампании британской партии независимости

Противники расизма попытались сорвать начало предвыборной кампании Партии независимости Соединенного Королевства. Несколько человек ворвались в лондонский отель, где проходил съезд, и...
 

Клинтон собралась профинансировать группы сопротивления Трампу

Клинтон собралась профинансировать группы сопротивления Трампу

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон намерена создать политическую группу для финансирования общественного сопротивления инициативам главы государства...
 

Норвежские политики предложили запретить религиозное обрезание детям до 16

Норвежские политики предложили запретить религиозное обрезание детям до 16

Норвежская партия Прогресса проголосовала за запрет проведения ритуального обрезания детям, не достигшим 16 лет. Местная еврейская община обвинила политиков в антисемитизме, поскольку в исламе...
 

Более 50 горняков заблокировало в шахте в Иране

Более 50 горняков заблокировало в шахте в Иране

Из-за взрыва на иранской шахте в северной провинции Голестан внутри забоя оказались заблокированы более 50 горняков. Взрыв произошел в 12:45 по местному времени (11:15 мск). Несколько человек...
 

Неизвестный захватил отделение банка в Австрии

Неизвестный захватил отделение банка в Австрии

В австрийской коммуне Кирхдорф, расположенной в Тироле, неизвестный захватил отделение банка. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает derStandard.at. В здании могут находиться заложники. По данным...
 

Турция попросила США отказаться от поставок тяжелого вооружения курдам

Турция попросила США отказаться от поставок тяжелого вооружения курдам

Анкара призвала администрацию президента США отказаться от вооруженной помощи воюющим в Сирии «Силам народной самообороны», куда входит несколько тысяч курдов. Турция считает СНС частью...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 17/05/2017 ::

 

 

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу     В Виндзорском замке устроили фестиваль Jaguar В Виндзорском замке устроили фестиваль Jaguar     Мединский призвал защитить российские фильмы от Голливуда Мединский призвал защитить российские фильмы от Голливуда
последняя новость  
 

 

Эксперты назвали цивилизованной практикой иск «Роснефи» к АФК «Система»

17/05/2017

 

Эксперты назвали цивилизованной практикой иск «Роснефи» к АФК «Система»

 

Ответственность акционера за причинение убытков своему обществу не является новой практикой ни для российских, ни тем более для европейских законов и в этом контексте не стоит рассматривать иск «Роснефти» к бывшим акционерам «Башнефти» — АФК «Системе» как нечто неизвестное российской...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 2015
Май, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 