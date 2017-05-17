В Колумбии бюджетники потребовали повышения зарплаты

На улицы столицы Колумбии Боготы профсоюзы вывели 35 тысяч сотрудников бюджетной сферы, требующих увеличения зарплаты и улучшения рабочих условий. Видео с места событий публикует Ruptly. Демонстранты прошли маршем от центральной Площади Боливара к Каса де Нариньо — официальной резиденцией президента Колумбии. Полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом и огнеметами.

Профсоюзы пообещали, что не прекратят протесты по всей стране до тех пор, пока правительство не пойдет им на уступки.