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в мире
17/05/2017 11:16

В Колумбии бюджетники потребовали повышения зарплаты

В Колумбии бюджетники потребовали повышения зарплаты

На улицы столицы Колумбии Боготы профсоюзы вывели 35 тысяч сотрудников бюджетной сферы, требующих увеличения зарплаты и улучшения рабочих условий. Видео с места событий публикует Ruptly. Демонстранты прошли маршем от центральной Площади Боливара к Каса де Нариньо — официальной резиденцией президента Колумбии. Полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом и огнеметами.

Профсоюзы пообещали, что не прекратят протесты по всей стране до тех пор, пока правительство не пойдет им на уступки.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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17/05/2017

 

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