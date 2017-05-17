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в мире
17/05/2017 12:00

В Центральноафриканской республике обнаружены тела 115 убитых мирных жителей

В Центральноафриканской республике обнаружены тела 115 убитых мирных жителей

Представители Международного Красного Креста (МКК) обнаружили 115 тел мирных жителей в районе города Бангасу в Центральноафриканской республике (ЦАР). Об этом сообщает Reuters.

«Люди погибли от ножевых и пулевых ранений, а также от ударов тупыми предметами», — заявил представитель МКК в этой стране Антуан Мбао Бого.

Предположительно, все они стали жертвами боевиков повстанческих группировок, которые несколько дней назад атаковали Бангасу. Этот город является административным центром провинции Мбому — главного алмазодобывающего региона страны.

15 мая из мечети города сотрудниками миссии ООН по стабилизации в ЦАР было эвакуировано около тысячи мусульман. Они укрывались в культовом сооружении, опасаясь расправы со стороны членов партизанских отрядов, захвативших Бангасу. Тогда сообщалось о 26 погибших.

Межконфессиональный конфликт в ЦАР продолжается с 2013 года. Тогда представители мусульманской коалиции «Селека» захватили столицу страны Банги и свергли президента-христианина Франсуа Бозизе. В ответ на эти действия христиане создали отряды ополчения, которые начали расправы над представителями мусульманской общины. Для стабилизации ситуации в стране развернуты воинские контингенты Франции, Африканского союза и ЕС.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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