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в мире
17/05/2017 12:32

Китайских владельцев беспилотников обяжут зарегистрироваться

Китайских владельцев беспилотников обяжут зарегистрироваться

Власти Китая обяжут владельцев регистрировать беспилотники, вес которых составляет более 250 граммов. Об этом сообщает The South China Morning Post.

По данным издания, с 1 июня хозяева дронов могут начать вносить данные на одном из соответствующих сайтов.

«Ведь существует реестр автомобилей, должен быть подобный реестр и для летательных аппаратов», — заявила одна из представителей местных властей Софи Пан.

Такие меры китайские власти решили ввести после того, как в апреле этого года в городе Чэнду десятки рейсов были задержаны из-за того, что над полосой кружили несколько дронов. В КНР уверены, что создание реестра поможет обезопасить воздушное движение.

Какое наказание предусмотрено для тех, кто не зарегистрирует беспилотник, издание не уточняет.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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