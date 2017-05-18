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в мире
17/05/2017 12:48

Полиция Греции применила слезоточивый газ против демонстрантов в Афинах

Полиция Греции применила слезоточивый газ против демонстрантов в Афинах

Участники акции протеста в Афинах спровоцировали сотрудников греческой полиции на применение слезоточивого газа. Видео публикует News247. Среди демонстрантов появились люди в масках, которые начали обстреливать стражей порядка из самодельных метательных устройств. Кроме того в полицейских полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства.

По призыву крупнейших профсоюзов в Греции проходит 24-часовая всеобщая забастовка. Митингующие выступают против очередного закона о новых мерах экономии, предусматривающих сокращение пенсий и зарплат.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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