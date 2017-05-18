Полиция Греции применила слезоточивый газ против демонстрантов в Афинах

Участники акции протеста в Афинах спровоцировали сотрудников греческой полиции на применение слезоточивого газа. Видео публикует News247. Среди демонстрантов появились люди в масках, которые начали обстреливать стражей порядка из самодельных метательных устройств. Кроме того в полицейских полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства.

По призыву крупнейших профсоюзов в Греции проходит 24-часовая всеобщая забастовка. Митингующие выступают против очередного закона о новых мерах экономии, предусматривающих сокращение пенсий и зарплат.