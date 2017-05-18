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в мире
17/05/2017 13:32

Премьер Италии выступил против автоматического продления антироссийских санкций

Премьер Италии выступил против автоматического продления антироссийских санкций

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони выступил против автоматического продления антироссийских санкций. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нельзя принимать все решения, связанные с санкциями, на автопилоте», — заявил он, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

При этом глава итальянского правительства подчеркнул, что Рим выступает за единую позицию членов НАТО и стран Евросоюза по данному вопросу.

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«Мы не можем работать отдельно друг от друга, но нашей целью должно быть единство наших союзов и серьезное обсуждение того, как развивается ситуация на Украине», — пояснил Джентилони.

Ограничительные меры против Москвы были введены странами Евросоюза, США, а также рядом других государств в 2014 году из-за вхождения в состав России Крыма, а затем — в связи с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на ввоз продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Отмену рестриктивных мер Запад увязывает с выполнением Россией минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Документ, в частности, предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведение конституционной реформы на Украине.

Москва неоднократно заявляла о том, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Также в России подчеркивают, что процедура воссоединения с Крымом полностью соответствовала международным нормам.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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