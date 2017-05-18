Избивший подругу японец поджег двух полицейских

В Японии неизвестный мужчина облил двух полицейских бензином и поджег. Об этом в среду, 17 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Нападение произошло в южной префектуре Окинава. Как уточняет РИА Новости, двое стражей порядка, у которых был ордер на обыск, попытались войти в квартиру подозреваемого в избиении своей сожительницы мужчины, но почувствовали запах бензина. Тогда они проникли внутрь через балкон.

В квартире полицейских встретил вооруженный ножом мужчина. Он облил стражей порядка бензином и поджег их. В результате один из правоохранителей получил сильные ожоги лица, у другого пострадала рука.

Злоумышленник задержан по подозрению в покушении на убийство. Мужчина признал свою вину.