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в мире
17/05/2017 14:16

Избивший подругу японец поджег двух полицейских

Избивший подругу японец поджег двух полицейских

В Японии неизвестный мужчина облил двух полицейских бензином и поджег. Об этом в среду, 17 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Нападение произошло в южной префектуре Окинава. Как уточняет РИА Новости, двое стражей порядка, у которых был ордер на обыск, попытались войти в квартиру подозреваемого в избиении своей сожительницы мужчины, но почувствовали запах бензина. Тогда они проникли внутрь через балкон.

В квартире полицейских встретил вооруженный ножом мужчина. Он облил стражей порядка бензином и поджег их. В результате один из правоохранителей получил сильные ожоги лица, у другого пострадала рука.

Злоумышленник задержан по подозрению в покушении на убийство. Мужчина признал свою вину.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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