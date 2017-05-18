17/05/2017 14:32 Огромный пчелиный рой атаковал жителей Лондона Жители и прохожие лондонского района Гринвич были атакованы пчелиным роем. Видео опубликовано на Youtube. Как пишет британская версия издания Metro со ссылкой на очевидцев, насекомые кружились над улицами около часа. Их количество было настолько большим, что инцидент сопровождался постоянным отчетливо слышным гулом. На помощь жителям пришел местный пасечник, который привез улей, и через некоторое время пчелы слетелись к нему. О пострадавших в результате этого происшествия не сообщается. Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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