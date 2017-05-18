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в мире
17/05/2017 14:32

Огромный пчелиный рой атаковал жителей Лондона

Огромный пчелиный рой атаковал жителей Лондона

Жители и прохожие лондонского района Гринвич были атакованы пчелиным роем. Видео опубликовано на Youtube. Как пишет британская версия издания Metro со ссылкой на очевидцев, насекомые кружились над улицами около часа. Их количество было настолько большим, что инцидент сопровождался постоянным отчетливо слышным гулом. На помощь жителям пришел местный пасечник, который привез улей, и через некоторое время пчелы слетелись к нему. О пострадавших в результате этого происшествия не сообщается.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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