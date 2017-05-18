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в мире
17/05/2017 15:16

Демократы в Конгрессе призвали к импичменту Трампа

Демократы в Конгрессе призвали к импичменту Трампа

Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Эл Грин предложил объявить импичмент президенту Дональду Трампу. Об этом в среду, 17 мая, сообщается в Twitter телеканала C-Span.

«Призываю к импичменту президента Соединенных Штатов Америки за препятствование правосудию», — заявил он.

По словам Грина, он поднимает этот вопрос не ради собственных политических целей, потому, что в США «никто не может стоять выше закона, включая президента».

Он напомнил, что Трамп уволил начальника ФБР Джеймса Коми. «[Трамп] уволил директора ФБР, который вел расследование в отношении президента из-за его связей с Россией, вмешавшейся в президентские выборы», — заявил Грин.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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