Reuters сообщило об отсутствии интереса Трампа к документам без его имени

Чиновники из Совета национальной безопасности США сообщили, что при подготовке различных материалов для президента страны Дональда Трампа стараются как можно чаще упоминать его имя. Как пояснил источник Reuters, это повышает вероятность того, что глава государства прочтет документ до конца.

Данный прием является лишь одним из способов удержать внимание президента. В частности, сотрудники готовят для Трампа справки и отчеты, содержащие большое количество фотографий, диаграмм, графиков и таблиц.

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«Он [Трамп] любит визуализировать вещи. Парень — строитель. Он всю жизнь смотрел на архитектурные проекты и поэтажные планы», — пояснил один из сотрудников администрации.

При этом чиновники выражают сомнения в том, что президент США способен концентрироваться на деталях. Отсутствие должного внимания к нюансам может привести к осложнениям в ходе предстоящего зарубежного турне Трампа, в ходе которого он должен посетить Израиль, Саудовскую Аравию, Палестину, принять участие в саммите НАТО и встрече лидеров G7.

По словам одного из источников агентства, президент США не имеет достаточно четкого представления, например, о деталях израильско-палестинского конфликта. «Ему нужны консультации, я надеюсь, что он переговорит перед поездкой со многими посвященными в детали людьми», — добавил собеседник агентства.