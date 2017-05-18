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в мире
17/05/2017 15:32

Reuters сообщило об отсутствии интереса Трампа к документам без его имени

Reuters сообщило об отсутствии интереса Трампа к документам без его имени

Чиновники из Совета национальной безопасности США сообщили, что при подготовке различных материалов для президента страны Дональда Трампа стараются как можно чаще упоминать его имя. Как пояснил источник Reuters, это повышает вероятность того, что глава государства прочтет документ до конца.

Данный прием является лишь одним из способов удержать внимание президента. В частности, сотрудники готовят для Трампа справки и отчеты, содержащие большое количество фотографий, диаграмм, графиков и таблиц.

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00:11 11 апреля 2017
Пацан сказал, пацан не сделал
Как меняются взгляды Трампа на ключевые внешнеполитические проблемы

«Он [Трамп] любит визуализировать вещи. Парень — строитель. Он всю жизнь смотрел на архитектурные проекты и поэтажные планы», — пояснил один из сотрудников администрации.

При этом чиновники выражают сомнения в том, что президент США способен концентрироваться на деталях. Отсутствие должного внимания к нюансам может привести к осложнениям в ходе предстоящего зарубежного турне Трампа, в ходе которого он должен посетить Израиль, Саудовскую Аравию, Палестину, принять участие в саммите НАТО и встрече лидеров G7.

По словам одного из источников агентства, президент США не имеет достаточно четкого представления, например, о деталях израильско-палестинского конфликта. «Ему нужны консультации, я надеюсь, что он переговорит перед поездкой со многими посвященными в детали людьми», — добавил собеседник агентства.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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