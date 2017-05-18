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в мире
17/05/2017 16:16

В Болгарии замминистра подал в отставку из-за нацистского приветствия

В Болгарии замминистра подал в отставку из-за нацистского приветствия

Заместитель министра регионального развития Болгарии Павел Танев подал в отставку из-за скандала с фотографией, на которой он вскидывает руку в нацистском приветствии. Об этом сообщает «24 Часа».

Как отмечает издание, чиновник был уволен через двое суток после своего назначения. Отставка произошла после беседы с премьер-министром страны Бойко Борисовым и вице-премьером Валерием Симеоновым.

Комментируя ситуацию, Симеонов заявил, что его подчиненный не разделяет нацистскую идеологию.

Снимок был сделан несколько лет назад в музее восковых фигур Гревена в Париже. Стоя перед фигурой офицера вермахта, Танев вскинул руку в нацистском приветствии. Фотография была размещена на странице чиновника в Facebook и удалена сразу после его назначения.

В специальном обращении, которое распространил Танев, он выразил выразил сожаление в связи с тем, что один необдуманный поступок привел к таким последствиям.

2 марта министерство иностранных дел России направило ноту протеста внешнеполитическому ведомству Болгарии в связи с актом вандализма в отношении памятника «Алеша». Неизвестные нанесли на него нацистскую символику, а также надписи националистического содержания.

«Алеша» — памятник советскому воину-освободителю, установленный в 1957 году в болгарском Пловдиве на холме Бунарджик («Холм Освободителей»). В постсоветское время местные власти неоднократно пытались снести монумент. В 1996 году Верховный суд Болгарии принял решение, что комплекс является памятником Второй мировой войны и не может быть уничтожен.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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