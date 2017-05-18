17/05/2017 16:48 В Китае попавшая под автомобиль девочка отделалась царапинами В китайской провинции Гуйчжоу попавшая под машину девочка осталась в живых. Видео публикует BFMTV. Малышка стала переходить улицу, последовав за своим старшим братом. В какой-то момент она оступилась и упала прямо перед двигавшимся автомобилем. Машина проехала над ребенком, практически не причинив ей вреда. Девочка отделалась царапинами. Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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