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в мире
17/05/2017 16:48

В Китае попавшая под автомобиль девочка отделалась царапинами

В Китае попавшая под автомобиль девочка отделалась царапинами

В китайской провинции Гуйчжоу попавшая под машину девочка осталась в живых. Видео публикует BFMTV. Малышка стала переходить улицу, последовав за своим старшим братом. В какой-то момент она оступилась и упала прямо перед двигавшимся автомобилем. Машина проехала над ребенком, практически не причинив ей вреда. Девочка отделалась царапинами.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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