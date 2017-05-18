В Лондоне арестовали четырех подозреваемых в подготовке теракта

В Лондоне арестовали четырех мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, подозреваемых в подготовке теракта в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба лондонской полиции.

Отмечается, что мужчины были задержаны по месту жительства. В настоящее время они находятся под стражей в полицейском участке на юге Лондона.

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Аресты были проведены в рамках расследования, которое вел лондонский отдел полиции по борьбе с терроризмом совместно с британской разведкой MI5.

28 апреля во время контртеррористической операции в одном из районов Лондона полиция также задержала четверых подозреваемых в подготовке теракта.

При штурме дома, в котором они находились, одна женщина была серьезно ранена. В правоохранительных органах не назвали имена задержанных, но пояснили, что все они находились под наблюдением сотрудников контрразведки.

22 марта уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Преступник зарезал его ножом, после чего был застрелен другим стражем порядка. Жертвами теракта стали пять человек, около 40 получили ранения.