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в мире
17/05/2017 17:00

В Лондоне арестовали четырех подозреваемых в подготовке теракта

В Лондоне арестовали четырех подозреваемых в подготовке теракта

В Лондоне арестовали четырех мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, подозреваемых в подготовке теракта в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба лондонской полиции.

Отмечается, что мужчины были задержаны по месту жительства. В настоящее время они находятся под стражей в полицейском участке на юге Лондона.

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22:57 22 марта 2017
Атака на Вестминстер
Неизвестные пытались проникнуть в здание дворца, где заседает парламент Британии

Аресты были проведены в рамках расследования, которое вел лондонский отдел полиции по борьбе с терроризмом совместно с британской разведкой MI5.

28 апреля во время контртеррористической операции в одном из районов Лондона полиция также задержала четверых подозреваемых в подготовке теракта.

При штурме дома, в котором они находились, одна женщина была серьезно ранена. В правоохранительных органах не назвали имена задержанных, но пояснили, что все они находились под наблюдением сотрудников контрразведки.

22 марта уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Преступник зарезал его ножом, после чего был застрелен другим стражем порядка. Жертвами теракта стали пять человек, около 40 получили ранения.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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