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в мире
17/05/2017 17:32

Меркель пригрозила Лондону санкциями в случае ограничения свободы передвижения

Меркель пригрозила Лондону санкциями в случае ограничения свободы передвижения

Великобритании придется заплатить определенную цену, если после выхода страны из ЕС она ограничит свободу передвижения для граждан Евросоюза. Об этом в среду, 17 мая, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Reuters.

«Это делается не со злости, просто нельзя вначале извлечь для себя все преимущества, а потом ввести лимит для граждан Европейского союза в 100 или 200 тысяч человек», — отметила глава немецкого правительства.

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00:16 29 марта 2017
Два года для развода
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По словам Меркель, для Берлина неприемлемо, если Лондон решит установить ограничения на трудоустройство граждан ЕС в Великобритании.

«Так не пойдет. В таком случае оставшиеся 27 стран-членов ЕС должны будут придумать, какие препоны мы можем создать со своей стороны в качестве ответной меры», — пригрозила канцлер.

Она также добавила, что немецкое правительство заинтересовано в сохранении нормальных отношений с Великобританией.

28 марта премьер Великобритании Британии Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске Brexit — выхода из ЕС. Переговоры об условиях этой процедуры займут два года.

Решение о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в ЕС поддержали более половины проголосовавших.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

17/05/2017

 

В Минюсте США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

 

Специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года» назначен бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Об этом объявил замгенпрокурора Род Розенштейн.

 

 

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