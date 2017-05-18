Трампу предложили отбиваться от прессы саблей

Министр внутренней безопасности США Джон Келли предложил президенту Дональду Трампу использовать наградную саблю против прессы. Кадры видеотрансляции с выпускной церемонии Академии морской пехоты США опубликовал информационный сайт The Washington Free Beacon в среду, 17 мая.

На отрезке видео представитель учебного заведения вручает Трампу саблю, затем оружие уносят, а президент садится рядом с Келли. В этот момент различимы слова министра. Трамп отреагировал на шутку усмешкой и произнес: «Да!».

Трамп ранее неоднократно жаловался на критическое отношение к нему со стороны американских СМИ. В начале мая ведущие американские телеканалы CNN, CBS, ABC и NBC отказались транслировать 30-секундный рекламный ролик First 100 Days об успехах администрации президента США Дональда Трампа за первые 100 дней в должности. В ролике эти телеканалы были названы «фейковыми».

