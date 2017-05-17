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экономика
17/05/2017 09:32

Топ-менеджеры Volkswagen стали фигурантами уголовного дела

Топ-менеджеры Volkswagen стали фигурантами уголовного дела

Руководители Volkswagen Маттиас Мюллер, главы наблюдательного совета компании Дитер Пёч и бывший председателя правления Мартин Винтеркорн стали фигурантами уголовного дела. Топ-менеджеров автоконцерна подозревают в манипуляциях на рынке акций. Об этом в среду, 17 мая, сообщает Spiegel, со ссылкой на заявление прокуратуры Штутгарта.

Прокуратура официально подтвердила информацию, опубликованную на прошлой неделе в ряде СМИ, согласно которой в отношении Мюллера, Пёча, Винтеркорна возбуждено уголовное дело. Иск летом 2016 года был подан Федеральным управлением финансового надзора ФРГ (BaFin). Топ-менеджерам Volkswagen инкриминируются манипуляции с акциями Porsche Automobil Holding SE в свете дизельного скандала.

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08:41 17 октября 2015
Война с выхлопом
Как Volkswagen попал в колею

В середине марта 2107 года полиция Германии провела обыски в офисах и домах топ-менеджеров Audi AG. Действия правоохранителей объяснялись тем, что руководство компании подозревается в причастности к фальсификации результатов тестов дизельных двигателей на выбросы вредных веществ в атмосферу: компания Audi AG — «дочка» немецкого автоконцерна Volkswagen — участвовала в разработке этих двигателей.

10 марта в федеральном суде Детройта представители Volkswagen заявили о признании вины по трем уголовным обвинениям: заговор с целью обмана властей США, препятствование осуществлению правосудия и сопровождающийся подложными заявлениями импорт товаров.

 

Оригинал (на 17/05/2017): lenta.ru

 

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17/05/2017

 

Эксперты назвали цивилизованной практикой иск «Роснефи» к АФК «Система»

 

Ответственность акционера за причинение убытков своему обществу не является новой практикой ни для российских, ни тем более для европейских законов и в этом контексте не стоит рассматривать иск «Роснефти» к бывшим акционерам «Башнефти» — АФК «Системе» как нечто неизвестное российской...

 

 

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